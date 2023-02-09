Артур Далалоян: «Очень странно, когда международные федерации просят спортсменов принять чью-либо сторону»

Чемпион Олимпийских игр в Токио гимнаст Артур Далалоян в интервью «СЭ» рассказал об отношении к ситуации с допуском российских спортсменов на международные старты и планах на 2023 год.

— Самое главное — я не понимаю, как спортсмены, которые не вылезают из зала, могут влиять на какие-либо политические процессы, — сказал Далалоян. — И наоборот — почему политические неурядицы должны сказываться на атлетах. Они делают свою работу на тренировках и аренах, каким образом эти два мира обязаны соприкасаться? В особенности странно, когда какие-либо международные федерации начинают просить спортсменов принять какую-то сторону — скажите, поддерживаете вы тех или этих. На мой взгляд, это глупо. Ведь мы же в любом случае в сборной представляем страну, и четко понимаем, какую. Но в современном мире все смешалось. Конечно, многое из происходящего в последнее время удивляет, но давайте я не буду это комментировать.

— Кстати, почти все спортсмены, взявшие олимпийские медали, говорят, что после Игр неизбежно какое-то время уходит на отдых. Человек даже если выступает, то в том самом облегченном варианте — кто-то полгода, кто-то даже пару лет. Как у вас с этим?

— Вы правы — как раз после прошедшего Нового года я планировал выключить режим «после Токио» и включить режим «перед Парижем». Начинать по полной вкладываться в работу. К сожалению, пока мы не избавились от фактора неопределенности, и ждем, как будут развиваться события.

— Каким видите для себя 2023 год?

— У нас есть задача минимум — это внутренние соревнования. Будем выступать на чемпионате и Кубке России, их никто не отменит. Также ждем совместных стартов со сборной Белоруссии. Но, конечно, хочется попасть на чемпионат мира и выиграть там олимпийские лицензии. А самое главное — обойтись без травм.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.