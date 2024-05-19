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«Спартак» проводил Джикию. И выиграл первый матч после объявления Станковича

«Спартак» победил «Рубин» в последнем домашнем матче Джикии
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
Футболист «Спартака» Георгий Джикия в матче против «Рубина»
Георгий Джикия в матче против «Рубина».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Красно-белые обыграли «Рубин» в последнем домашнем матче сезона — 3:1.
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 14:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:1
Рубин

Во вторник вечером после вылета «Спартака» из Кубка казалось, что в двух оставшихся матчах красно-белых в чемпионате нет большого смысла. Шансы зацепиться за медали были сугубо теоретическими, а какое место занять от четвертого и ниже, принципиального значения не имеет. Однако за считаные дни перед воскресной игрой с «Рубином» «Спартак» создал достаточное количество инфоповодов, и контекст существенно изменился.

Георгий Джикия (&laquo;Спартак&raquo;) и&nbsp;Мирлинд Даку (&laquo;Рубин&raquo;). «Спартак» победил «Рубин» в последнем домашнем матче Джикии. Онлайн-трансляция матча

Во-первых, накануне встречи клуб объявил, что уходит Джикия, и матч с «Рубином» был посвящен прощанию с капитаном. По такому случаю Джикия был включен в стартовый состав, впервые аж с октября прошлого года. Кто-то даже предположил, что его выход на поле будет чисто символическим и на пятой минуте последует замена. Но это, конечно, перебор — так провожают вообще из футбола, а не из команды. В итоге с Джикией попрощались в середине второго тайма. Вся команда, включая Максименко, прямо на поле выстроилась в коридор, а трибуны скандировали его фамилию. Второй коридор на бровке для него организовали запасные и персонал. Получилось трогательно. Но это было еще не все — уже после свистка Джикия сделал круг почета.

Во-вторых, «Спартак» объявил Деяна Станковича новым главным тренером. И здесь символично, что перед матчем Владимиру Слишковичу вручили приз лучшему тренеру апреля в РПЛ: свой отрезок он отработал и справился неплохо. Впрочем, босниец остается в тренерском штабе, но все равно все вокруг уже ищут руку Станковича. Пока этого, конечно же, нет. Здесь все по-прежнему решает Слишкович: большая ротация, уже привычная схема с тремя центральными защитниками и Зобниным на позиции правого латераля. Будущий тренер за этим всем наблюдает пока со стороны, ему предстоит обработать очень много информации.

Победа над «Рубином» получилась для «Спартака» легкой — поиграли в свое удовольствие при хорошей погоде и забили три мяча. Два гола в первом тайме получились очень похожими — Бонгонда и Зобнин забивали Дюпину в один и тот же угол аккуратными ударами низом. Тео, кстати, вышел на первое место в списке снайперов «Спартака» в этом чемпионате — всего лишь с семью мячами. И обошел он Промеса... Не лучший признак для атаки «Спартака». Ну а Зобнин снова забил с передачи Хлусевича — к концу сезона у красно-белых образовалась не самая очевидная, но эффективная связка. Третий мяч во втором тайме добавил Мартинс, удачно подставивший голову при возврате мяча в штрафную после стандарта. Матч можно было бы назвать идеальным для «Спартака», если бы в концовке Пруцев не обрезался и не привез гол в свои ворота. И первым делом он должен был извиниться перед Максименко — даже в игре, когда у красно-белых было большое преимущество, вратарю пришлось не раз выручать команду, и сухой матч он точно заслуживал.

У «Рубина» же прервалась серия из четырех встреч без поражений. Казанцы уже давно гарантировали себе место в середине таблицы, и, будучи вроде как немотивированными, они и «Зенит» обыгрывали, и с ЦСКА отыгрывались в концовке. В этой игре «Рубин» остался без очков, но вряд ли этот результат может испортить впечатление от работы Рашида Рахимова и сезона в целом. Однако вопрос продления контракта с тренером остается открытым, хоть поддержку ему оказали и министр спорта республики, и руководство клуба.

Георгий Джикия
Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
Тео Бонгонда
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