Макаров рассказал, почему россиян лишили лицензий Международной федерации гимнастики

Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров сообщил, что российские гимнасты лишились лицензий Международной федерации гимнастики (FIG) по причине отстранения от турниров под эгидой организации.

«Сейчас мы не допущены к международным стартам. Как только ситуация изменится, нам лицензии откроют и продлят, естественно. А сейчас на нас наложен запрет, поэтому сейчас у нас лицензий нет. Просто FIG автоматически перекрыла лицензии всех российских спортсменов», — приводит слова Макарова ТАСС.

В июле исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе. Российские и белорусские гимнасты будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года, включая квалификационные турниры к Олимпиаде-2024.