Макаров рассказал, почему россиян лишили лицензий Международной федерации гимнастики

Сегодня, 13:00
Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров сообщил, что российские гимнасты лишились лицензий Международной федерации гимнастики (FIG) по причине отстранения от турниров под эгидой организации.
«Сейчас мы не допущены к международным стартам. Как только ситуация изменится, нам лицензии откроют и продлят, естественно. А сейчас на нас наложен запрет, поэтому сейчас у нас лицензий нет. Просто FIG автоматически перекрыла лицензии всех российских спортсменов», — приводит слова Макарова ТАСС.
В июле исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе. Российские и белорусские гимнасты будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года, включая квалификационные турниры к Олимпиаде-2024.