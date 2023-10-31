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Сегодня, 13:00

Макаров рассказал, почему россиян лишили лицензий Международной федерации гимнастики

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров сообщил, что российские гимнасты лишились лицензий Международной федерации гимнастики (FIG) по причине отстранения от турниров под эгидой организации.

«Сейчас мы не допущены к международным стартам. Как только ситуация изменится, нам лицензии откроют и продлят, естественно. А сейчас на нас наложен запрет, поэтому сейчас у нас лицензий нет. Просто FIG автоматически перекрыла лицензии всех российских спортсменов», — приводит слова Макарова ТАСС.

В июле исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе. Российские и белорусские гимнасты будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года, включая квалификационные турниры к Олимпиаде-2024.

Источник: https://tass.ru/sport/19158803
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