Нагорный рассказал, что собирается выступить на Кубке Михаила Воронина

Сегодня, 16:25
Российский гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный рассказал о своих ближайших планах.
«Я готовлюсь к Кубку Михаила Воронина, международному турниру. Жду всех там. Я начинаю подготовку. У меня сейчас идет небольшая борьба с весом. В понедельник — вторник я официально заявлю, что буду принимать участие на этом старте», — сказал Нагорный.
В последний раз Нагорный выступал на соревнованиях в конце сентября этого года, тогда он стал абсолютным чемпионом Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов.
Кубок Михаила Воронина пройдет 7 декабря в Москве.