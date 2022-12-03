Нагорный рассказал, что собирается выступить на Кубке Михаила Воронина

Российский гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный рассказал о своих ближайших планах.

«Я готовлюсь к Кубку Михаила Воронина, международному турниру. Жду всех там. Я начинаю подготовку. У меня сейчас идет небольшая борьба с весом. В понедельник — вторник я официально заявлю, что буду принимать участие на этом старте», — сказал Нагорный.

В последний раз Нагорный выступал на соревнованиях в конце сентября этого года, тогда он стал абсолютным чемпионом Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов.

Кубок Михаила Воронина пройдет 7 декабря в Москве.