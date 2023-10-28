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Сегодня, 10:24

Нагорный считает, что санкции к россиянам покажут некомпетентность МОК

Виктория Кравченко
Никита Нагорный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что метод использования санкций в отношении российского спорта в будущем покажет некомпетентность руководителей МОК.

«Санкции? Мне кажется, такие решения в истории покажут некомпетентность руководителей МОК. Мы спортсмены, мы делаем свою работу, тренируемся, мы находимся в подвешенном состоянии, и если ты руководитель МОК, то прими уже решение — допускать или нет. Зачем тянуть два года, для чего? Чтобы был повод пообсуждать Игры?» — цитирует Нагорного РИА «Новости».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. В марте 2023-го организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к турнирам в нейтральном статусе.

Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231028/chempion-1905788150.html?in=l
Никита Нагорный
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