Винер оценила выступление Арины Авериной на Кубке Сильнейших

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды России Ирина Винер поделилась впечатлением от выступления Арины Авериной на Кубке Сильнейших.

«Арина всегда была в тени своей сестры. Она понимала, что она вторая. Однажды Арина приехала на чемпионат Европы и выиграла его, но это был единственный раз. Сейчас, слава богу, случилось так, что она выступала здорово. И вчера, и сегодня. Теперь она, как говорится, вырвалась вперед. Настоящий лидер команды России», — приводит слова Винер Sport24.

Аверина набрала 144,950 балла и стала первой. Второе место заняла Анна Попова, набравшая 144,300 балла. Тройку лидеров с 138,050 балла замкнула сестра Арины Авериной Дина.