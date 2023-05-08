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8 мая, 22:50

Винер оценила выступление Арины Авериной на Кубке Сильнейших

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды России Ирина Винер поделилась впечатлением от выступления Арины Авериной на Кубке Сильнейших.

«Арина всегда была в тени своей сестры. Она понимала, что она вторая. Однажды Арина приехала на чемпионат Европы и выиграла его, но это был единственный раз. Сейчас, слава богу, случилось так, что она выступала здорово. И вчера, и сегодня. Теперь она, как говорится, вырвалась вперед. Настоящий лидер команды России», — приводит слова Винер Sport24.

Аверина набрала 144,950 балла и стала первой. Второе место заняла Анна Попова, набравшая 144,300 балла. Тройку лидеров с 138,050 балла замкнула сестра Арины Авериной Дина.

Источник: https://sport24.ru/news/gymnastics/2023-05-08-teper-ona-vyrvalas-vpered-irina-viner-otsenila-vystupleniye-ariny-averinoy-na-kubke-silneyshikh
Арина Аверина
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Винер высказалась о Кубке Сильнейших

Винер прокомментировала выступление Дины Авериной на Кубке Сильнейших