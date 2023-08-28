Самая непримиримая соперница Ласицкене впервые выиграла большой титул. Легкая победа Магучих

Ярослава стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в Будапеште, но победа добыта без главной конкурентки.

Чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште завершен, а главным событием заключительного дня, пожалуй, стала победа украинки Ярославы Магучих в прыжках в высоту. Это первое золото 21-летней Магучих на турнире столь высокого уровня. Правда, добыть его удалось на удивление легко — никто из соперниц не смог взять даже двухметровую высоту.

Конкурентки самоустранились

Вообще нынешний сезон в женских прыжках в высоту не радовал высокими результатами. Два метра и выше до ЧМ прыгали только трое. Магучих сделала это трижды (2,01 в конце мая в Рабате, 2,00 — в Найроби и Хенгело). Еще одна украинка Ирина Геращенко — один раз (2,00 в июне в Лозанне), а лидер сезона австралийка Никола Олислагерс, в девичестве Макдермотт, помимо прыжка на 2,02 там же, в Лозанне, показывала 2,01 в Турку и 2,00 в Париже. Тем не менее многие надеялись, что на чемпионате мира фавориты, что называется, распрыгаются. И поведут борьбу в Будапеште за золото на топ-уровне.

Ярослава Магучих. Фото Reuters

Однако ожидания не оправдались. Уже высоту 1,97 взяли только четыре спортсменки, причем победительница ЧМ-2022 Элинор Паттерсон из Австралии и британка Морган Лэйк сделали это только с третьей попытки. Правда, Паттерсон удивила, с ходу взяв 1,99, но Магучих мгновенно парировала и продолжила лидировать по попыткам. В итоге Ярославе для победы даже не надо было покорять 2,01, но она все же сделала это со второй попытки. А три прыжка на 2,07 предсказуемо завершились неудачей — сейчас украинка к такому результату просто не готова.

В то же время сложности конкуренток — это не проблема Магучих. Безусловно, она долго шла к этой победе — в 2019-м на чемпионате мира прыжка на 2,04 ей хватило только для серебра, сильнее тогда оказалась россиянка Мария Ласицкене. Затем Ласицкене превзошла Магучих на Олимпийских играх в Токио, вновь взяв 2,04 против 2,00 украинки, ограничившейся бронзой. В прошлом году в Юджине Ярослава считалась явной претенденткой на золото, но сенсационно уступила Паттерсон, хотя и прыгнула на 2,02. Однако сейчас даже более скромный результат с запасом принес ей долгожданный титул.

Впрочем, нельзя не оговориться, что эта победа, как и одержанные ранее на менее престижных стартах (чемпионаты Европы-2021 и -2023 и чемпионат мира-2022 в помещениях, чемпионат Европы-2022 и Европейские игры-2023 на открытом воздухе), добыты Магучих в отсутствие Ласицкене. Пусть Мария почти весь летний сезон пропустила из-за травмы, мотивация в виде ЧМ наверняка сподвигла бы ее быстрее набрать форму после повреждения. Но в World Athletics, напомним, неоднократно подчеркивали, что россиян на международных соревнованиях в ближайшее время не ждут. И в данный момент не рассматривают возвращение даже в нейтральном статусе. Как бы то ни было, в огромном таланте Магучих сомневаться не приходиться. Как и в ее перспективах — 22 года Ярославе исполнится только через три недели.

Фемке Бол. Фото Reuters

Фемке наносит ответный удар

Еще одной героиней заключительного дня ЧМ-2023, безусловно, стала Фемке Бол. Бегунья из Нидерландов в стартовый день турнира оконфузилась, упав на финише смешанной эстафеты 4х400 м и выронив палочку, что лишило ее команду не только вероятного золота, но даже и медали. Что ж, 23-летнюю Фемке это фиаско только закалило. Она уверенно выиграла коронную дистанцию 400 м с барьерами, впервые в карьере став чемпионкой мира. А в эстафете 4х400 м выдала на финишной прямой заключительного этапа фантастический рывок, вырвав золото у соперниц из Ямайки и Великобритании. Нельзя не отметить и еще одного звездного европейского бегуна — норвежец Якуб Ингебригтсен защитил прошлогодний титул на 5000 м, с гигантским трудом опередив в финишном створе Мохамеда Катира из Испании.

Если подводить итоги чемпионата мира в целом, то, конечно, в ряде видов ждали более высоких результатов, в том числе мировых рекордов. В итоге новый мировой рекорд установили лишь один, да и то в относительно новой дисциплине — в смешанной эстафете 4х400 м это сделала сборная США. Вероятно, в беговых видах добиться большего в плане секунд помешала очень жаркая и влажная погода в столице Венгрии.

Хотя назвать прошедший ЧМ малозрелищным нельзя — соревнования изобиловали яркими и драматичными моментами. Как всегда, хорош был шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, свое дебютное золото завоевал эмоциональный итальянский прыгун в высоту Джанмарко Тамбери. Не без небольшого скандала, но вернул звание лучшего барьериста мира в беге на круг норвежец Карстен Вархольм, только в заключительной попытке взяла золото непобедимая обычно венесуэльская прыгунья тройным Юлимар Рохас. Само собой, нельзя не выделить спринтеров — американец Ноа Лайлз сделал золотой хет-трик на 100 м, 200 м и в эстафете 4х100 м, став первым после Усэйна Болта на ЧМ-2015 абсолютным королем мужского спринта. Была близка к стопроцентному результату его соотечественница Ша'Карри Ричардсон, победившая на стометровке и в составе эстафетного квартета 4х100 м, а также завоевавшая серебро на 200 м. В медальном зачете американцы традиционно выиграли с большим отрывом — у них 12 золотых, восемь серебряных и девять бронзовых наград. Следующий ЧМ состоится в сентябре 2025-го в Токио, а в 2024-м легкоатлетов ждут Олимпийские игры в Париже.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Будапешт, Венгрия

Мужчины

Марафон

1. Виктор Киплангат (Уганда) — 2.08,53

2. Мару Тефери (Израиль) — 2.09,12

3. Леул Гебресиласе (Эфиопия) — 2.09,19

5000 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 13.11,30

2. Мохамед Катир (Испания) — 13.11,44

3. Джейкоб Кроп (Кения) — 13.12,28

Метание копья

1. Нирадж Чопра (Индия) — 88,17

2. Аршад Надим (Пакистан) — 87,82

3. Якуб Вадлейх (Чехия) — 86,67

4x400 м

1. США — 2.57,31

2. Франция — 2.58,45

3. Великобритания — 2.58,71



Женщины

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) — 2,01

2. Элинор Паттерсон (Австралия) — 1,99

3. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,99

800 м

1. Мэри Мораа (Кения) — 1.56,03

2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) — 1.56,34

3. Атинг Му (США) — 1.56,61

3000 м с/п

1. Уинфред Яви (Бахрейн) — 8.54,29

2. Беатрис Чепкоеч (Кения) — 8.58,98

3. Фейт Черотич (Кения) — 9.00,69

4x400 м

1. Нидерланды — 3.20,72

2. Ямайка — 3.20,88

3. Великобритания — 3.21,04