Роднина назвала детским садом призыв Магучих отстранить российских спортсменов

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» прокомментировала призыв украинской легкоатлетки Ярославы Магучих поддержать отстранение российских и белорусских спортсменов от международных турниров.

«Я такую спортсменку даже не знаю. Всякий детский сад я не хочу комментировать. Мы давно говорили о спортсменах с Украины», — сказал Роднина «СЭ».

Летом 2022 года Магучих заявила, что россиянка Мария Ласицкене перестала быть ее кумиром, поскольку ничего не написала ей после начала конфликта между Россией и Украиной.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.