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Легкая атлетика

Сегодня, 12:56

В Госдуме РФ отреагировали на призыв Магучих: «Это не ее личная позиция»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал призыв украинской легкоатлетки Ярославы Магучих поддержать отстранение российских и белорусских спортсменов от международных турниров.

«Знаю точно, что это не ее личная позиция, а официальная позиция чиновников, министерств, администрации президента Украины, которую они озвучивают через спортсменов, деятелей культуры и искусства. Это они обращаются к миру с просьбой отстранить наших спортсменов. К таким неспортивным фактам уже привыкли», — сказал Свищев «СЭ».

Также депутат Госдумы РФ заявил, что в России всегда с уважением относились к достижениям украинских спортсменов.

«Мы помним Магучих как известную спортсменку, которая многих россиян радовала своими успехами. Не для кого не секрет, что мы всегда с уважением относились к результатам украинских спортсменов на международных соревнованиях, болели и поддерживали. И Магучих всегда дружила с российскими атлетами. Как она может требовать отстранения своих же коллег, с которыми она имела добрые отношения?» — добавил Свищев.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.

Дмитрий Свищев
Ярослава Магучих
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