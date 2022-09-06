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Легкая атлетика

6 сентября, 09:05

Российский бегун заявил, что поборолся бы с Мо Фара в полумарафоне

Владимир Иванов
Обозреватель

Многократный чемпион и рекордсмен России в средних бегах Владимир Никитин сказал, что очень хотел бы выйти на старт с четырехкратным олимпийским чемпионом легендарным Мо Фара.

В воскресенье, 4 сентября, российский спортсмен выиграл забег на 21,1 км в Перми с результатом 1.01,29, тогда как британец первенствовал на этой же дистанции в Лондоне с 1.01,49.

— Это что-то значит, — признался Никитин. — Но прямые параллели проводить нельзя. Может быть, у него трасса была сложнее. Может, бежал он чисто на победу. Но выйти с ним в одном забеге было бы очень интересно. Я думаю, получилось бы побороться.

— Да не скромничайте.

— Так я ведь не готовился к длинным бегам. Всего неделю назад была Спартакиада, и работа велась с прицелом туда. Объемы мы особо не делали. Это в прошлом году сезон закончился в июне. Делать было нечего, целенаправленно шли к половинке. Получился рекорд России.

— Если готовиться с прицелом строго на полумарафон, выбежать из часа — реально?

— Еще 40 сек — это достаточно много. Поэтому громких заявлений делать не буду. Хотя ничего невозможного в этом рубеже не вижу.

Владимир Никитин. Российский средневик пробежал полумарафон в Перми быстрее, чем легендарный Мо Фара в Лондоне. Вау!

Владимир Никитин
Мохаммед Фара
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