Шубенков заявил, что Исинбаевой стоит лучше обдумывать публичные заявления

Победитель и призер чемпионатов мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков заявил, что двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева — абсолютно искренний человек, но ей надо лучше обдумывать публичные заявления.

«Вообще не удивился. Скажу так: Лена — человек абсолютно искренний, но ей надо быть поаккуратнее и получше думать перед тем, как она что-то скажет. Я сторонник версии, что она свое заявление сделала для того, чтобы продолжить работу в МОК и принести пользу самой себе», — приводит слова Шубенкова РИА «Новости Спорт».

Ранее Исинбаева сказала, что воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, имеют номинальный характер.

17 июля Исинбаева сообщила, что продолжит работу в МОК с сентября 2023 года.

27 июля глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Исинбаева самоустранилась от своих обязанностей члена исполкома ОКР в последние два года. Позже он сообщил о невозможности исключения Исинбаевой из исполкома.

Исинбаевой принадлежит мировой рекорд 2009 года в прыжках с шестом (5,06 м), его до сих пор никто не побил. 41-летняя россиянка является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира.