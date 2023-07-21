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Сегодня, 16:34

Винер заявила, что Исинбаеву не нужно поливать грязью за высказывания

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер отреагировала на заявление двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой о ее причастности к Вооруженным силам России.

По словам Винер, Исинбаева не сказала ничего криминального, когда заявила, что никогда не имела отношение к Вооруженным силам России, а свое звание майора назвала «номинальным».

«Да, она сказала, что является человеком мира, значит, выбрала себе такой путь. Кто-то хочет быть патриотом своей страны, а кто-то — стать человеком мира. И я думаю, что ее сейчас не надо обливать грязью», — приводит слова Винер ТАСС.

В конце июня Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал расследование в отношении 41-летней спортсменки и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, которые являются членами организации.

В июле стало известно, что Исинбаева продолжит работать в МОК из-за отсутствия поддержки СВО. До этого сообщалось, что россиянка переехала жить на Канарские острова.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Елена Исинбаева
Ирина Винер-Усманова
МОК
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