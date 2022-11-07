«Это унизительно». Как сногсшибательная внешность разрушила карьеру американской прыгуньи с шестом

Популярность испортила все.

Американка Эллисон Стокке уверенно била национальные рекорды на юниорском уровне и считалась перспективной спортсменкой, когда в 2007 году ее судьбу изменило всего одно фото. На локальных соревнованиях один из болельщиков разместил фото с соревнований в своем блоге.

Оно разошлось по интернету и запустило волну популярности, которая не имела отношения к спорту. Девушка со стройным мускулистым телом, матовым оттенком кожи и черными длинными волосами резко приобрела огромную известность среди болельщиков легкой атлетики.

Поначалу Эллисон пыталась не обращать внимания на это, но со временем ситуация стала невыносимой. Независимо от результатов на ее выступления и пресс-конференции стало собираться в два раза больше журналистов, чем у остальных спортсменов, и их интересовали только фотографии.

В соцсетях Стокке не успевала отвечать на запросы «в друзья» от тысяч незнакомых людей, видео ее выступлений собирали сотни тысяч просмотров на YouTube, фото трансформировались в коллажи, что привело к высокому моральному давлению на легкоатлетку. Она перестала чувствовать, что принадлежит самой себе.

Иногда дело доходило до абсурда. Эллисон вместе с отцом, юристом по профессии, пытались бороться с непристойным контентом из интернета, связанным с ее персоной.

— Даже если это не противозаконно, это просто унизительно. Я так усердно тренировалась, чтобы заниматься прыжками с шестом, а теперь это как будто не имеет значения. Никто не видит, что я делаю. Никто не видит меня настоящую, — жаловалась спортсменка.

Пережив бум популярности, Стокке так и не смогла сконцентрироваться на тренировках и соревнованиях. Она выступала вплоть до 2017 года, но без каких-либо успехов. Лучшим результатом за карьеру стала высота 4,36 метра (мировой рекорд — 5,06).

После окончания карьеры девушка не бросила спорт — сегодня она работает фитнес-моделью и сотрудничает с мировыми брендами. А еще увлеклась гольфом. Не случайно, ведь ее муж — известный гольфист Рики Фаулер.

Источник фото: соцсети Эллисон Стокке.