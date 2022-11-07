Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Легкая атлетика
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 23:00

«Это унизительно». Как сногсшибательная внешность разрушила карьеру американской прыгуньи с шестом

Как сногсшибательная внешность разрушила карьеру американской легкоатлетки: «Это унизительно»
Отдел фото «СЭ»
Эллисон Стокке.
Фото Соцсети
Telegram Новости
Популярность испортила все.

Американка Эллисон Стокке уверенно била национальные рекорды на юниорском уровне и считалась перспективной спортсменкой, когда в 2007 году ее судьбу изменило всего одно фото. На локальных соревнованиях один из болельщиков разместил фото с соревнований в своем блоге.

Эллисон Стокке. Фото Соцсети

Оно разошлось по интернету и запустило волну популярности, которая не имела отношения к спорту. Девушка со стройным мускулистым телом, матовым оттенком кожи и черными длинными волосами резко приобрела огромную известность среди болельщиков легкой атлетики.

Эллисон Стокке. Фото Соцсети

Поначалу Эллисон пыталась не обращать внимания на это, но со временем ситуация стала невыносимой. Независимо от результатов на ее выступления и пресс-конференции стало собираться в два раза больше журналистов, чем у остальных спортсменов, и их интересовали только фотографии.

Эллисон Стокке. Фото Соцсети

В соцсетях Стокке не успевала отвечать на запросы «в друзья» от тысяч незнакомых людей, видео ее выступлений собирали сотни тысяч просмотров на YouTube, фото трансформировались в коллажи, что привело к высокому моральному давлению на легкоатлетку. Она перестала чувствовать, что принадлежит самой себе.

Эллисон Стокке. Фото Соцсети

Иногда дело доходило до абсурда. Эллисон вместе с отцом, юристом по профессии, пытались бороться с непристойным контентом из интернета, связанным с ее персоной.

— Даже если это не противозаконно, это просто унизительно. Я так усердно тренировалась, чтобы заниматься прыжками с шестом, а теперь это как будто не имеет значения. Никто не видит, что я делаю. Никто не видит меня настоящую, — жаловалась спортсменка.

Эллисон Стокке. Фото Соцсети

Пережив бум популярности, Стокке так и не смогла сконцентрироваться на тренировках и соревнованиях. Она выступала вплоть до 2017 года, но без каких-либо успехов. Лучшим результатом за карьеру стала высота 4,36 метра (мировой рекорд — 5,06).

Эллисон Стокке. Фото Соцсети
Эллисон Стокке. Фото Соцсети

После окончания карьеры девушка не бросила спорт — сегодня она работает фитнес-моделью и сотрудничает с мировыми брендами. А еще увлеклась гольфом. Не случайно, ведь ее муж — известный гольфист Рики Фаулер.

Эллисон Стокке с мужем Рики Фаулером. Фото Соцсети

Источник фото: соцсети Эллисон Стокке.

фото
4
7
Читайте также
Казахский боксер оказался в коме после нокаута. Диагноз — кровоизлияние в мозг
Во время прокатов Валиевой показывали эффектного блондина. Кто он?
Путин намерен лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным
Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Кузнецов
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Мое детство было кошмаром». От жертвы насилия в 12 лет — до рекордсменки мира