Остановили Халка. Скандальную американскую легкоатлетку с супергеройским прозвищем дисквалифицировали на полтора года

Толкательница ядра Рэйвен Сондерс наказана за пропуск допинг-тестов.

Скандально известная обладательница серебряной олимпийской медали в толкании ядра у женщин на Играх в Токио 2020 Рэйвен Сондерс дисквалифицирована на полтора года. Американке по прозвищу Халк пришлось согласиться с вердиктом Антидопингового агентства США (USADA).

Освободила трон

Спортсменка пропустила три допинг-теста в течение 12 месяцев — 8 января, 26 мая и 15 августа 2022 года — от последней даты и пойдет отсчет полуторагодичной дисквалификации. Сондерс была частью пула тестирования (Registered Testing Pool), а значит, по правилам USADA обязана была сообщать о своем местоположении и доступности для забора в том числе внесоревновательных проб. В заявлении в соцсетях 26-летняя толкательница ядра признала свою оплошность, но подчеркнула, что дисквалифицирована не за применение допинга:

«Я опытнейшая спортсменка и должна была справиться с этой задачей лучше — вся ответственность лежит только на мне. Не сдавала положительные пробы на запрещенные вещества, а после каждого из пропущенных тестов меня тестировали снова. Я всегда выступала за чистый спорт. Вернусь, чтобы занять свое место на троне 15 февраля 2024 года».

Что ж, она действительно может успеть к Олимпиаде-2024, ведь выполнить квалификационный норматив для участия в соревнованиях по толканию ядра на Олимпийских играх в Париже можно до 30 июня 2024-го.

Рэйвен Сондерс. Фото Global Look Press

Неоднозначный имидж

Уроженка Чарльстона (Южная Каролина) стала знаменитой на весь мир в 2021 году. Помимо спортивных успехов (а Сондерс тогда отобралась на свои вторые в карьере Олимпийские игры, установив на чемпионате США личный рекорд — 19.96 м) легкоатлетка привлекала внимание яркими образами: покрашенные в разные цвета волосы, пирсинг, поляризованные солнцезащитные очки и супергеройские маски.

Последний элемент — вовсе не отсылка к актуальной на тот момент пандемии коронавирусной инфекции (из-за нее впервые в истории пришлось перенести летние Олимпийские игры на год), а часть многогранной личности спортсменки. В квалификационном раунде токийских Игр Рэйвен выступала в маске с принтом, изображающим ухмылку Джокера (суперзлодей из вселенной DC Comics и антагонист Бэтмена), в финале — Халка. Именно с зеленым гамма-мутантом Сондерс ассоциирует себя в большей степени — в многочисленных интервью толкательница ядра говорила о том, что она «как Доктор Брюс Беннер с альтер эго, но способна его контролировать».

Рэйвен Сондерс. Фото Global Look Press

Супергеройские способности спортсменка проявила в Токио в самый важный момент в карьере. В предпоследней попытке олимпийского финала отправила ядро на 19.79 и опередила двукратную олимпийскую чемпионку знаменитую Валери Адамс из Новой Зеландии в борьбе за серебряную медаль. На награждении последовал скандал — Сондерс показала всему миру жест в виде буквы X — а потом через легкоатлетическую федерацию США оправдывалась, что не имела в виду ничего агрессивного или политически мотивированного, а всего лишь привлекала внимание к проблемам психического здоровья.

По словам Рэйвен, эта тема важна для нее — с 2016 года она проходила лечение от депрессии. Тем не менее МОК начал расследование, прекратившееся уже через два дня, сразу после новости о смерти Клариссы Сондерс — матери спортсменки, воспитывавшей ее и сестру без отца.

Рэйвен Сондерс. Фото Global Look Press

Дайте ей ядро

На эмоциональное потрясение наложились проблемы с физическим здоровьем. После Олимпиады Сондерс понадобилась операция на бедре. Потребовалось долгое восстановление — значимых спортивных результатов она потом не показывала. В 2022 году Рэйвен приняла участие в пяти турнирах, последним из которых стал чемпионат США в Юджине (лучший результат в сезоне — 18.95, но четвертое место и непопадание в состав сборной на домашний чемпионат мира). В то же время в публичном пространстве дела у Сондерс пошли в гору — работа с образом позволила Халку (теперь это прозвище спортсменки) раскрутить слоган Give me 1 shot (игра слов — одновременно и «дайте мне один шанс» и «дайте мне ядро») и привлечь крупных спонсоров.

Останутся ли эти спонсоры со скандальной толкательницей ядра? Не исключено, поскольку истории возвращения в спорт (тем более формально не за допинг) неординарных и скандальных персонажей частенько привлекают публику.

Леонид Мужикбаев