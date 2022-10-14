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Сегодня, 13:15

Украинка Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки 2022 года. Но ее победа станет скандалом

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Ярослава Магучих.
Фото Global Look Press
Мария Ласицкене.
Фото Global Look Press
Ярослава Магучих.
Фото Global Look Press
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К выбору номинантов на награду большие вопросы.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила номинантов на звание лучшего спортсмена 2022 года. Среди них:

Мужчины

— Кристиан Чех (Словения, метание диска);

— Алисон дос Сантос (Бразилия, бег на 400 м с/б);

— Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом);

— Суфьян Эль-Баккали (Марокко, бег на 3000 м с/п);

— Грант Холлоуэй (США, барьерный бег на 110 м с/б);

— Якоб Ингебригтсен (Норвегия, бег на 1500 и 5000 м);

— Элиуд Кипчоге (Кения, марафон);

— Ноа Лайлс (США, бег на 200 м);

— Андерсон Петерс (Гренада, метание копья);

— Педро Пичардо (Португалия, тройной прыжок).

Женщины

— Тоби Амусан (Нигерия, бег на 100 м с/б);

— Чейз Или (США, толкание ядра);

— Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, бег на 100 м);

— Кимберли Гарсия Леон (Перу, спортивная ходьба);

— Шерика Джексон (Ямайка, бег на 200 м);

— Фаит Кипьегон (Кения, бег на 1500 м);

— Ярослава Магучих (Украина, прыжки в высоту);

— Сидни Маклафлин (США, бег на 400 м с/б);

— Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова, бег на 400 м);

— Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок).

Тоби Амусан на каждой стадии чемпионата мира в беге на 100 метров с барьерами устанавливала рекорды. И одержала несколько побед.

Чейз Или также стала чемпионкой мира — в соревнованиях по толканию ядра.

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс завоевала несколько золотых медалей мирового первенства в беге на 100 метров. Кимберли Гарсия Леон — золото в ходьбе на 35 км, Шерика Джексон — в беге на 200 метров.

Фаит Кипьегон выиграла забег на 1500 метров, Сидни Маклафлин победила и установила мировой рекорд в беге с барьерами на 400 метров. К тому же спортсменка сейчас — главная медийная звезда американской атлетики.

Шона Миллер-Уйбо впервые стала чемпионкой мира в своей категории, а Юлимар Рохас также с мировым рекордом завоевала золото ЧМ.

Сильно выделяется в списке только украинская спортсменка Ярослава Магучих. Исходя из мировой ситуации и практики, лучшей спортсменкой, возможно, признают именно ее. Но эта история уже совершенно не про спорт.

Ярослава Магучих. Фото Global Look Press
Ярослава Магучих.
Фото Global Look Press

Титул

Для начала — о звании лучшей легкоатлетки мира. Это престижный титул, присуждаемый World Athletics женщинам и мужчинам. Среди победителей — такие выдающиеся спортсмены, как Усэйн Болт (шесть раз) и россиянка Елена Исинбаева (трижды).

Присуждение титула происходит после голосования на трех уровнях. Всемирный совет по легкой атлетике и другие представители организации будут отдавать свои голоса по электронной почте. Болельщики смогут голосовать онлайн через социальные сети World Athletics. Голоса Всемирного совета по легкой атлетике составят 50% результата, а предпочтения World Athletics Family и общественности — 25% от окончательного решения.

Исходя из опыта международного конкурса песни «Евровидение», где победитель также определяется голосованием и жюри, победа украинской спортсменки весьма вероятна. Особенно учитывая тот факт, что Магучих стала финалисткой в номинации FairPlay по итогам чемпионата мира-2022 в Юджине и попала в тройку лучших легкоатлеток года в Европе. И заявление организации тому подтверждение:

«Ярослава Магучих и Андрей Проценко продемонстрировали невероятную силу и стойкость, сумев завоевать серебро и бронзу соответственно, несмотря на огромные трудности, с которыми они сталкиваются из-за текущей ситуации на Украине», — говорится в сообщении на официальном сайте World Athletics.

Ярослава Магучих. Украинка Магучих выиграла зимний чемпионат мира в прыжках в высоту. Ласицкене туда не пустили

Победы

Группу номинантов отбирает специальная комиссия. Она руководствуется результатами чемпионата мира в Юджине, чемпионата мира в помещении, различных однодневных турниров и других стартов.

Все легкоатлетки, кроме Магучих, одержали победы на летнем мировом первенстве. Многие из них — даже не одну, да еще и с мировыми рекордами. Ярослава такими значимыми заслугами похвастаться не может. В ее активе — золото чемпионата мира в помещении (куда не допустили ее главную соперницу россиянку Ласицкене), серебро в Юджине (тоже без Марии), лучший результат сезона (2,05 м) и победа в финале Бриллиантовой лиги. Нисколько не преуменьшая заслуги украинской спортсменки, но все же есть и куда более весомые достижения у других легкоатлеток.

Поэтому ее включение в список кандидатов на звание — уже звоночек. И, судя по всему, решение будет приниматься не по спортивному принципу, раз уж организация отмечает стойкость спортсменки на чемпионате мира, где Магучих завоевала серебро и где были куда более выдающиеся результаты у других легкоатлеток.

Ну и, безусловно, нельзя отрицать, что одной из лидеров мировой легкой атлетики олимпийской чемпионки и трехкратной чемпионки мира Марии Ласицкене не было на главных стартах этого сезона. А значит, победы Магучих нельзя назвать полноценными. И даже в отсутствии нашей прыгуньи Ярослава не взяла все возможные титулы.

Мария Ласицкене. Фото Global Look Press
Мария Ласицкене.
Фото Global Look Press

Ласицкене

Присуждение сейчас награды Ярославе будут совершенно неправильно по отношению Ласицкене. Россиянка — большая чемпионка. Она была номинирована на это звание в 2021 году — в том сезоне легкоатлетка стала олимпийской чемпионкой, выиграла финал Бриллиантовой лиги и стала единственной в истории прыжков в высоту, кому удалось стать первой в общем зачете этого соревнования пять раз. Но победу в тогда одержала другая олимпийская чемпионка — Элейн Томпсон.

У Марии гораздо больше заслуг, она первая и единственная в истории трехкратная чемпионка мира в прыжке в высоту. Российскую легкоатлетку номинировали на звание несколько раз, но титула так и не удостоили. Ходили упорные слухи, что все из-за того, что Ласицкене из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики выступала в нейтральном статусе, и World Athletics не хотела награждать спортсменку без флага. Глава WA Себастьян Коэ в интервью «СЭ» отрицал эту версию, но все же она выглядела удивительно правдоподобно.

Возможно, если бы не было истории с Ласицкене, возможное присуждение титула Магучих и выглядело бы частным делом WA. В конце концов, Коэ — британец, и ему надо зарабатывать бонусы у себя на родине. Но после того как международная федерация столько раз игнорировала Марию, имевшую очень серьезные достижения, награждать за меньшие результаты Ярославу только по политическим причинам — это уже совсем несправедливо. Совершенно точно это не будет иметь ничего общего со спортивным принципом. И это грустно.

Мария Ласицкене (Кучина)
Усэйн Болт
Ярослава Магучих
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