Украинка Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки 2022 года. Но ее победа станет скандалом

К выбору номинантов на награду большие вопросы.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила номинантов на звание лучшего спортсмена 2022 года. Среди них:

Мужчины

— Кристиан Чех (Словения, метание диска);

— Алисон дос Сантос (Бразилия, бег на 400 м с/б);

— Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом);

— Суфьян Эль-Баккали (Марокко, бег на 3000 м с/п);

— Грант Холлоуэй (США, барьерный бег на 110 м с/б);

— Якоб Ингебригтсен (Норвегия, бег на 1500 и 5000 м);

— Элиуд Кипчоге (Кения, марафон);

— Ноа Лайлс (США, бег на 200 м);

— Андерсон Петерс (Гренада, метание копья);

— Педро Пичардо (Португалия, тройной прыжок).

Женщины

— Тоби Амусан (Нигерия, бег на 100 м с/б);

— Чейз Или (США, толкание ядра);

— Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, бег на 100 м);

— Кимберли Гарсия Леон (Перу, спортивная ходьба);

— Шерика Джексон (Ямайка, бег на 200 м);

— Фаит Кипьегон (Кения, бег на 1500 м);

— Ярослава Магучих (Украина, прыжки в высоту);

— Сидни Маклафлин (США, бег на 400 м с/б);

— Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова, бег на 400 м);

— Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок).

Тоби Амусан на каждой стадии чемпионата мира в беге на 100 метров с барьерами устанавливала рекорды. И одержала несколько побед.

Чейз Или также стала чемпионкой мира — в соревнованиях по толканию ядра.

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс завоевала несколько золотых медалей мирового первенства в беге на 100 метров. Кимберли Гарсия Леон — золото в ходьбе на 35 км, Шерика Джексон — в беге на 200 метров.

Фаит Кипьегон выиграла забег на 1500 метров, Сидни Маклафлин победила и установила мировой рекорд в беге с барьерами на 400 метров. К тому же спортсменка сейчас — главная медийная звезда американской атлетики.

Шона Миллер-Уйбо впервые стала чемпионкой мира в своей категории, а Юлимар Рохас также с мировым рекордом завоевала золото ЧМ.

Сильно выделяется в списке только украинская спортсменка Ярослава Магучих. Исходя из мировой ситуации и практики, лучшей спортсменкой, возможно, признают именно ее. Но эта история уже совершенно не про спорт.

Ярослава Магучих. Фото Global Look Press

Титул

Для начала — о звании лучшей легкоатлетки мира. Это престижный титул, присуждаемый World Athletics женщинам и мужчинам. Среди победителей — такие выдающиеся спортсмены, как Усэйн Болт (шесть раз) и россиянка Елена Исинбаева (трижды).

Присуждение титула происходит после голосования на трех уровнях. Всемирный совет по легкой атлетике и другие представители организации будут отдавать свои голоса по электронной почте. Болельщики смогут голосовать онлайн через социальные сети World Athletics. Голоса Всемирного совета по легкой атлетике составят 50% результата, а предпочтения World Athletics Family и общественности — 25% от окончательного решения.

Исходя из опыта международного конкурса песни «Евровидение», где победитель также определяется голосованием и жюри, победа украинской спортсменки весьма вероятна. Особенно учитывая тот факт, что Магучих стала финалисткой в номинации FairPlay по итогам чемпионата мира-2022 в Юджине и попала в тройку лучших легкоатлеток года в Европе. И заявление организации тому подтверждение:

«Ярослава Магучих и Андрей Проценко продемонстрировали невероятную силу и стойкость, сумев завоевать серебро и бронзу соответственно, несмотря на огромные трудности, с которыми они сталкиваются из-за текущей ситуации на Украине», — говорится в сообщении на официальном сайте World Athletics.

Победы

Группу номинантов отбирает специальная комиссия. Она руководствуется результатами чемпионата мира в Юджине, чемпионата мира в помещении, различных однодневных турниров и других стартов.

Все легкоатлетки, кроме Магучих, одержали победы на летнем мировом первенстве. Многие из них — даже не одну, да еще и с мировыми рекордами. Ярослава такими значимыми заслугами похвастаться не может. В ее активе — золото чемпионата мира в помещении (куда не допустили ее главную соперницу россиянку Ласицкене), серебро в Юджине (тоже без Марии), лучший результат сезона (2,05 м) и победа в финале Бриллиантовой лиги. Нисколько не преуменьшая заслуги украинской спортсменки, но все же есть и куда более весомые достижения у других легкоатлеток.

Поэтому ее включение в список кандидатов на звание — уже звоночек. И, судя по всему, решение будет приниматься не по спортивному принципу, раз уж организация отмечает стойкость спортсменки на чемпионате мира, где Магучих завоевала серебро и где были куда более выдающиеся результаты у других легкоатлеток.

Ну и, безусловно, нельзя отрицать, что одной из лидеров мировой легкой атлетики олимпийской чемпионки и трехкратной чемпионки мира Марии Ласицкене не было на главных стартах этого сезона. А значит, победы Магучих нельзя назвать полноценными. И даже в отсутствии нашей прыгуньи Ярослава не взяла все возможные титулы.

Мария Ласицкене. Фото Global Look Press

Ласицкене

Присуждение сейчас награды Ярославе будут совершенно неправильно по отношению Ласицкене. Россиянка — большая чемпионка. Она была номинирована на это звание в 2021 году — в том сезоне легкоатлетка стала олимпийской чемпионкой, выиграла финал Бриллиантовой лиги и стала единственной в истории прыжков в высоту, кому удалось стать первой в общем зачете этого соревнования пять раз. Но победу в тогда одержала другая олимпийская чемпионка — Элейн Томпсон.

У Марии гораздо больше заслуг, она первая и единственная в истории трехкратная чемпионка мира в прыжке в высоту. Российскую легкоатлетку номинировали на звание несколько раз, но титула так и не удостоили. Ходили упорные слухи, что все из-за того, что Ласицкене из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики выступала в нейтральном статусе, и World Athletics не хотела награждать спортсменку без флага. Глава WA Себастьян Коэ в интервью «СЭ» отрицал эту версию, но все же она выглядела удивительно правдоподобно.

Возможно, если бы не было истории с Ласицкене, возможное присуждение титула Магучих и выглядело бы частным делом WA. В конце концов, Коэ — британец, и ему надо зарабатывать бонусы у себя на родине. Но после того как международная федерация столько раз игнорировала Марию, имевшую очень серьезные достижения, награждать за меньшие результаты Ярославу только по политическим причинам — это уже совсем несправедливо. Совершенно точно это не будет иметь ничего общего со спортивным принципом. И это грустно.