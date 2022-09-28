В легкой атлетике снова нашли мошенников. World Athletics чистит ряды

Россия ни при чем, но в обмане обвиняются некоторые страны бывшего СССР.

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) опубликовала список стран, за которыми будут особенно следить из-за манипуляций с результатами соревнований при отборе на Олимпиаду в Токио. Среди них — Турция, Армения, Грузия, Узбекистан, Молдавия, Киргизия и Албания. Теперь внутренние старты в этих странах не будут признаваться международной федерацией, за исключением международных и национальных чемпионатов, но и они будут сертифицированы только при определенных условиях. В частности, World Athletics имеет право прислать трех делегатов для обеспечения чистоты результатов. Меры приняты по предложению Athletics Integrity Unit, организации, борющейся с допингом в легкой атлетике.

Что произошло?

На сей раз речь идет не о допинге, а о мошенничестве при фиксировании результатов соревнований и судейских манипуляциях. Чтобы отобраться на Олимпиаду, нужно выполнить квалификационный норматив. Если на топ-соревнованиях World Athletics использует электронику от фирмы-спонсора, то на мелких турнирах в условной Средней Азии могут и судьи за столиком с секундомером сидеть, как на уроке физкультуры. Официально о характере манипуляций конкретно не сказано. Но предположить не сложно.

Формально манипуляция на сайте AIU определяется как «любая попытка контролировать исход соревнования или изменить естественный ход спортивного события или его части. Манипулирование соревнованиями может быть совершено с целью получения спортивной или финансовой выгоды, а иногда через незаконные ставки или азартные игры». Таким образом, упор в термине «манипуляция» идет на финансовую сторону дела. Но в этот раз речь о том, что результаты спортсменов замерялись некорректно — некоторые спортсмены по электронике бежали явно быстрее, чем наяву. Этот вывод напрашивается после оправданий от президента Федерации легкой атлетики Турции Фатиха Чинтимара.

— Мы будем продолжать тесно сотрудничать с World Athletics, обновляя нашу инфраструктуру измерения результатов на соревнованиях и улучшая подготовку наших судей. Мы хотели бы заявить, что все наши усилия будут направлены на то, чтобы завершить этот процесс как можно скорее. В процессе, который, как мы надеемся, продлится недолго, нашим главным приоритетом будет то, чтобы наши спортсмены очень тщательно планировали свои соревнования за квоты за рубежом. Одновременно мы будем увеличивать количество международных соревнований в нашей стране, чтобы спортсмены не страдали от несправедливого обращения, — сказал Чинтимар. В турецких СМИ решение World Athletics обсуждалось достаточно широко.

Повторили подвиг узбекских пловцов

Появление Турции в списке особенно интересно, потому что эта страна привезла на легкоатлетические соревнования в Токио аж 24 человека. Увеличение делегации спортсменов позволяет послать на Олимпиаду больше официальных лиц, но что важнее, влияет на размер субсидий от МОК. Не говоря уже о том, что турки активны на внешнеполитической арене, но не сталкиваются с массовыми санкциями в спорте. Хотя за полвека успели поучаствовать в конфликтах практически со всеми соседями. Пока серьезные проблемы в спорте у Турции возникали только в другой атлетике — тяжелой, где они несколько раз подвергались массовым дисквалификациям из-за допинга.

Интересно появление в списке и Узбекистана. На виду прошлогодняя история в этой стране в плавании, где на олимпийском отборе пловцов местные умельцы вспомнили Эйнштейна и подправляли время участников в режиме онлайн на электронном табло.

Китайцев поймали на переписи паспортов

Кроме того, легкоатлетические власти докопали до начала 2000-х и нашли так называемых переписанных спортсменов, которым накидывали пару лет в возрасте или скидывали для отбора на то или иное соревнование. Пострадали Китай и Саудовская Аравия, которые лишились медалей юниорских чемпионатов мира 2002-2005 годов. Это впервые за долгое время доказанная манипуляция китайской системы, которую постоянно подозревали в особой медицине и непрозрачности антидопинговых институтов. В списке аннулированных результатов есть эфиопы, марокканец и эритреец.

Президент World Athletics и любимец российских спортсменов Себастьян Коэ в официальном пресс-релизе подтвердил, что «целостность нашего вида спорта является нашим высшим приоритетом в World Athletics». Поблагодарил AIU за тяжелую работу по защите спорта и пообещал быть бдительным и приверженным принципам честной конкуренции. Жаль, что россиянам эта конкуренция пока лишь только снится.