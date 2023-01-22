Украинку назвали биомусором за фото с русской на Олимпиаде. Виновата во всем Ласицкене?

Ярослава Магучих считала Марию своим кумиром, а потом обвиняла в провокационных действиях.

7 августа 2021 года на Японском национальном стадионе российская прыгунья Мария Ласицкене рухнула на колени и начала плакать. Вокруг было полтора десятка фотокорреспондентов. Ее последняя соперница из Австралии Никола Макдермотт не смогла повторить высоту в 2 метра и 4 сантиметра. Ласицкене стала олимпийской чемпионкой на Играх в Токио.

После церемонии награждения чемпионка и бронзовая призерка соревнований украинка Ярослава Магучих сфотографировались вместе. Мария держала флаг Олимпийского комитета России, а Ярослава — флаг Украины. Девушки улыбались, мило беседовали и обнялись. Представить себе сейчас такое невозможно.

Эпизод попал в телетрансляцию и вызвал смешанные чувства. Многие восприняли это с теплотой, а кто-то встретил враждебно. На родине Магучих отреагировали крайне негативно. Мифический девиз «Спорт — вне политики» вновь не сработал в реальности. В этом материале «СЭ» вспомним, как отреагировали на совместный снимок российской и украинских атлеток.

Ад в соцсетях и разговор в министерстве обороны

После фотографии с Ласицкене на Олимпиаде-2020 на Магучих обрушился хейт со стороны болельщиков с Украины. В соцсетях осудили Ярославу из-за статуса россиянки, которая является военным. Мария тренируется в ЦСКА и имеет звание капитана Вооруженных сил РФ, а Магучих — младший сержант ВСУ.

Ряд официальных лиц Украины тоже выступили с критикой. Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире одного из телеканалов назвала Магучих биологическим мусором за снимок с Ласицкене. Она призналась, что считает это проявлением аморальности и дикости.

12 августа 2021-го по возвращении домой Ярослава выступила с заявлением. Уроженка Днепропетровска объяснила объятия с Ласицкене эмоциями. По словам Магучих, для нее «большая честь принадлежать к рядам солдат ВСУ».

«Выступать на Олимпиаде — мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена. Словами не передать эмоций в тот момент, когда сбылась моя мечта. Я покорила не только высоту, но и взяла олимпийскую медаль! Я была рада победе. В такие моменты хочется обнять весь мир. Я верна Украине», — написала Магучих на своей странице в соцсетях.

13 августа стало известно, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр провела беседу с медалисткой Олимпиады в Токио. Темой обсуждения было совместное фото с Ласицкене.

«Мы встретились. Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой ОКР — это следствие эмоций. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью принадлежать к рядам ВСУ и верна Украине», — приводит слова Маляр ТАСС со ссылкой на ее соцсети.

Мария Ласицкене (слева) и Ярослава Магучих на Олимпиаде-2020 в Токио. Фото Global Look Press

При этом нашлись и те, кто вступился за Могучих. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк поддержал прыгунью в высоту. Он допустил, что Ярослава обняла Ласицкене, находясь в эйфории после завоевания бронзовой медали.

От нового фото до полного разочарования

В сентябре 2021 года в соцсетях австралийской легкоатлетки Элинор Паттерсон появилась фотография с финала «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе. На ней Ласицкене и Магучих стояли рядом друг с другом. Снимок породил новую (хоть и не такую масштабную) травлю Ярославы, поэтому спортсменке снова пришлось объясняться публично.

«С окончанием сезона хочется поставить точку еще в одном вопросе, — написала Магучих в соцсетях. — За последний месяц я услышала много интересного о себе. Что касается фото: оно было сделано по просьбе Камилы Лицвинко, которая заканчивает карьеру, она хотела запечатлеть воспоминания. А теперь кульминация: на фотографии меня обнимает не Мария (Ласицкене. — Прим. «СЭ»), а Никола МакДермотт, которая представляет Австралию. Уважайте друг друга, пожалуйста. Всем добра, а я отправляюсь в отпуск».

Магучих и Ласицкене вместе на фото с Паттерсон.

Спортивно-политическая тема автоматически закрылась после начала СВО на Украине в феврале 2022 года. Обсуждение фотографий больше не актуально.

В июле прошлого года Магучих призналась, что у нее изменилось отношение к Ласицкене.

«У нас больше нет отношений. До 24 февраля все общались между собой, мы разговаривали с российскими атлетами, но после этого все изменилось. Никто из них ничего не написал. Они молчали. Многие из них говорят, что это не их проблема. Мария Ласицкене обратилась с письмом к Томасу Баху только через три месяца. И это все, что она написала. Очень плохо. У меня больше нет кумира», — приводит слова Магучих РИА Новости со ссылкой на NRK.

В июне 2022-го Ласицкене написала письмо главе МОК Томасу Баху. Трехкратная чемпионка мира высказала мнение, что немцу не хватит смелости отменить отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

В августе Магучих рассказала о получении сообщения от Марии после ЧМ-2022 в Юджине.

«Она это сделала, но это уже после стольких моих интервью. Я всем рассказываю об Украине, об отношениях, и здесь она мне написала. Написала, что, конечно, она очень волнуется за нас и за эту ситуацию. Но, знаете, легче не стало. Прошло уже пять месяцев. Какой может быть разговор?» — сказала Магучих на видео YouTube-канала «Прямий FM».

Магучих стоит на фоне Ласицкене. Фото Global Look Press

Как позже выяснилось, украинка не стала отвечать на сообщение Ласицкене. Об этом подробно рассказала россиянка летом 2022 года.

«Ярославе отправила большое письмо после ее серебра на чемпионате мира. Видимо, оно прочитано. Ответа пока не было. Написала, что я восхищаюсь ее силой духа. И попыталась объяснить ей, что во мне, что со мной. Извинилась за то, что написала только сейчас, объяснила почему. И закончила так: «Скорее всего, ты меня не поймешь». Но она и не должна меня понимать. Никто не должен», — цитирует Ласицкене РИА Новости.