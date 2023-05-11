Тренера наказали за роман со взрослой подопечной. Теперь это тоже запрещено

Американский специалист Рана Райдер разрушил свою репутацию из-за отношений с 18-летней девушкой по обоюдному согласию.

Известный в мире легкой атлетики тренер Рана Райдер собрал целое комбо из обвинений. В отношении специалиста последовали многочисленные жалобы в сексуальных домогательствах и даже возможная причастность к допинговому делу. Расследование шло 18 месяцев и, похоже, приблизилось к своему логическому завершению. В конечном итоге Райдер сознался, что состоял в интимных отношениях с одной из своих подопечных, и получил наказание со стороны агентства SafeSport. Но это не стало окончательной точкой в его истории — дело внимательно изучает Всемирная организации легкой атлетики.

Суть обвинений

Еще в начале ноября 2021 года Американский центр безопасного спорта SafeSport объявил о расследовании в отношении Раны Райдера, на которого были поданы многочисленные жалобы в сексуальных домогательствах. И это было уже не первое разбирательство: Британская федерация легкой атлетики в далеком 2014 году проверяла информацию в отношении тренера, который тогда работал со спринтерской сборной страны.

В тот период Рана якобы домогался 18-летней спортсменки (ему самому было 44). И хоть девушка уже достигла совершеннолетия, но сами по себе отношения между спортсменами и тренерами были «не рекомендованы». Тогда это дело было замято и забыто, но теперь оно всплыло вновь. В настоящее время в Британии подобные романы между тренером и подопечными спортсменами полностью запрещены.

К обвинениям в домогательствах также добавили возможную причастность тренера к допинговому делу его спортсменки — нигерийской бегуньи-спринтера Блессинг Окагбаре. Она на Олимпиаде в Токио дошла до полуфинала на стометровке, но была отстранена от соревнований — в ее допинг-пробе от 19 июля обнаружили гормон роста. Также некоторые источники считают, что речь шла еще и об ЭПО. И кто, как не ее собственный тренер, может быть связан с этим.

Рана Райдер. Фото Соцсети

Санкции

В итоге 52-летний Райдер после 18-месячного расследования по многочисленным жалобам на сексуальные домогательства был официально наказан агентством SafeSport после того, как признал, что в динамике его работы был «дисбаланс сил» со взрослым спортсменом.

При этом данные санкции уже не первые в отношении специалиста. После того как на тренера в 2021 году было открыто дело, его лишили аккредитации. И, таким образом, он не мог присутствовать на чемпионате мира в 2022 году в Юджине. Из-за многочисленных подопечных Райдер все же проник на стадион, но его попросили удалиться. После угроз вызвать полицию тренер выполнил просьбу и покинул стадион.

Но его репутация уже была безнадежно испорчена. Федерация легкой атлетики Великобритании (UK Athletics) после жалоб о домогательствах настойчиво рекомендовала бегунам прекратить сотрудничество с Райдером. Причем в случае невыполнения данного требования спортсменам грозили лишением финансирования.

Рана Райдер (слева). Фото Соцсети

Наказание

Впоследствии деятельность Райдера была ограничена — с ноября 2022 года он не мог тренировать без присмотра другого взрослого. Также ему запретили контактировать с определенными лицами в интересах проводимого расследования. А в мае 2023 года после тщательных проверок SafeSport назначил тренеру наказание в виде испытательного срока в один год и обязал пройти онлайн-курс по обучению безопасному спорту.

Но при этом организация не опубликовала никакого собственного заявления и оказалась не готова к комментариям для СМИ после запроса Daily Mail. Само решение было опубликовано адвокатом Райдера — Райаном Стивенсом:

«Мистер Райдер признал свой роман по обоюдному согласию с взрослой спортсменкой, который привел к дисбалансу сил во время отношений. Специалист не был уличен в нарушении каких-либо других требований о сексуальных домогательствах. Все остальные иски в настоящее время закрыты в административном порядке. Мистер Райдер достоверно и последовательно отрицал все другие обвинения в сексуальных домогательствах», — говорится в заявлении адвоката, которое приводит The Guardian.

В World Athletics отметили, что в курсе вынесенного Райдеру наказания, но пока его не изучили. «Мы понимаем, что Центр безопасного спорта США вынес решение по делу Раны Рейдера. У нас еще не было доступа к нему, но как только мы это сделаем, рассмотрим любые последствия и продолжим общение», — приводит The Guardian слава представителей World Athletics.

Таким образом, тренера могут подвергнуть дальнейшим санкциям после того, как World Athletics получит в свое распоряжение решение SafeSport и вынесет свой вердикт. Но на данный момент Райдер отделался достаточно легко — после столь серьезных обвинений. К тому же, по словам адвоката, тренер может снова вести свою деятельность — и уже без присмотра.