Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:01

Дюков: «У «Сочи» был выбор — выйти на матч или нет. Команда приняла решение играть»

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболисты «Сочи».
Фото ФК «Сочи»
Telegram Дзен

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию с отравлением игроков «Сочи» перед матчем 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).

«По регламенту перенос возможен. Но для этого должны быть обстоятельства форс-мажорные. Такие, например, как экстремальные погодные условия. У «Сочи» был выбор — выйти или не выйти на матч. Команда приняла решение выйти на игру. Решение должна принимать лига? Вполне возможно», — сказал Дюков.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов также поделился мнением о данном инциденте.

«После зимних историй мы предложили соотвествующий вариант, лига предложила на следующий сезон. Процедура начинается с заявления в РФС от лиги, РПЛ должна констатировать обстоятельства», — сказал Митрофанов.

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено после матча с «Ахматом» выразил недовольство тем, что игра с грозненским клубом не была перенесена, несмотря на то что 14 игроков команды отравились.

РПЛ
РФС
ФК Ахмат
ФК Сочи
Александр Дюков
Максим Митрофанов
9
Обсудить
Читайте также
В «Ахмате» прокомментировали массовое отравление игроков «Сочи»
РФС: ориентир возвращения сборной России к соревнованиям — отбор ЧМ-2030
В Роскачестве дали советы по оформлению спортивной страховки ребенку
Сорокина убрали c площадки и довели до депрессии, у Боба новый суперсейв, а Кучеров в шаге от катастрофы. Что произошло в Кубке Стэнли 26 апреля
В бундестаге заявили о превращении Украины в колонию США руками Зеленского
В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи перенесенного тура
Дюков — о словах игрока «Рубина» Безрукова: «Я не против шуток, но они должны быть другими»
Медина: «Спартак» заслуживал выиграть в дерби»
Гендиректор «Пари НН» — об извинениях Корнеева: «Мы ни на кого не в обиде. Не надо быть ханжой»
Президент РПЛ Алаев: «Есть некое разочарование от дерби ЦСКА — «Спартак»
Алаев — о словах Безрукова: «Мы же понимаем, что это шутка. Надеюсь, комитет по этике учтет все факторы»
Алаев: «Звонили из «Сочи», а мне нечего им сказать. Я не могу перенести матч»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Дюков — о словах игрока «Рубина» Безрукова: «Я не против шуток, но они должны быть другими»

Президент РФС Дюков рассказал, будет ли избираться на новый срок