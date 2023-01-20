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Сегодня, 19:35

Чагин: «Мы сегодня в изоляции, но это не дает повода проигрывать, когда мы окажемся на международных соревнования»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Глава команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин оценил ситуацию в российском автоспорте.

«Обращаюсь к пилотам. Мы сегодня в изоляции, но это не дает повода проигрывать, когда мы окажемся на международных соревнования. Сделайте все для того, чтобы звучал гимн нашей страны. Это повод развивать сегодня юношеский спорт», — заявил Чагин.

Владимир Чагин — семикратный победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков.

Чагин также является руководителем проекта «Ралли Шелковый путь», лауреат Государственной премии, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса.

Владимир Чагин
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