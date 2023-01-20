Чагин: «Мы сегодня в изоляции, но это не дает повода проигрывать, когда мы окажемся на международных соревнования»

Глава команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин оценил ситуацию в российском автоспорте. «Обращаюсь к пилотам. Мы сегодня в изоляции, но это не дает повода проигрывать, когда мы окажемся на международных соревнования. Сделайте все для того, чтобы звучал гимн нашей страны. Это повод развивать сегодня юношеский спорт», — заявил Чагин. Владимир Чагин — семикратный победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков. Чагин также является руководителем проекта «Ралли Шелковый путь», лауреат Государственной премии, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса.