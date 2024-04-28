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Сегодня, 16:13

В «Пари НН» заявили о возможной отставке Юрана: «Будут приняты управленческие решения»

Артем Бухаев
Корреспондент
Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера Сергея Юрана.

«Будут приняты управленческие решения, на уровне совета директоров идет обсуждение. Юран может быть уволен? Рассматриваются разные варианты. Сначала нужно принять решение, а дальше будем разбираться, как изменить ситуацию», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

28 апреля «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:5) в матче 26-го тура чемпионата России. Команда Юрана уступила в шестой игре подряд и находится на 11-й строчке в турнирной таблице (28 очков).

Сергей Юран
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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