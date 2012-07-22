Тимо Глок: "Не лучший для меня этап"

Пилот "Маруси" Тимо Глок, занявший на "Гран-при Германии" предпоследнее 22-е место, после финиша посетовал на технические проблемы с болидом, которые не позволили ему выступить удачно.

- Не лучший уик-энд для меня, - приводит autosport.com слова Глока. - И хотя этот этап был для меня домашним, мне достаточно быстро пришлось оставить его уже позади. С 10-го круга баланс машины был нарушен, мне стало сложно пилотировать. Были проблемы со скоростью, с дифференциалом. Я ничего не мог поделать для исправления ситуации. Не думаю, что я долго буду вспоминать этот Гран-при.