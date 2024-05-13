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Формула-1

Сегодня, 17:25

Баттон — о Сайнсе: «Он поступает правильно»

Алина Савинова
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Экс-пилот «Формулы-1» Дженсон Баттон поделился мыслями о будущем испанского гонщика Карлоса Сайнса.

По окончании текущего сезона 29-летний пилот покинет «Феррари», а его место в «Скудерии» займет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

«Карлосу удавалось побеждать неудержимого Ферстаппена пару раз (в Сингапуре и Австралии). Он находится в отличной форме. Поэтому я думаю, что ему придется рисковать, чтобы определиться со своим будущем. Считаю, ему следует подождать возможности перейти в «Ред Булл» или «Мерседес». Он не хочет ждать еще три или четыре года, чтобы занять место в «Ауди», пока они не станут конкурентоспособными, поэтому, по моему мнению, он поступает правильно на данный момент [не торопясь с принятием решения]», — приводит Marca слова Баттона.

Ранее сообщалось, что Сайнс не принял предложение «Ауди» и рассчитывает на переход в «Ред Булл» или «Мерседес». При этом, по информации зарубежных СМИ, немецкий коллектив готов предложить испанцу пожизненный контракт посла бренда «Ауди».

На данный момент Сайнс занимает четвертое место в личном зачете «Формулы-1», набрав 83 балла.

Источник: https://www.marca.com/motor/formula1/gp-emilia-romagna/2024/05/13/6642138122601d43488b45a0.html
Формула-1
Дженсон Баттон
Карлос Сайнс
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