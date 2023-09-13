У Михаэля Шумахера могут отобрать титул, несмотря на его состояние здоровья

Намерение Фелипе Массы отвоевать себе чемпионство-2008 привело к тому, что из шкафов вывалились скелеты постарше.

В отсутствие борьбы за титул чемпиона мира в «Формуле-1» 2023 года пилоты и журналисты решили поискать, за какой бы титул можно побороться в прошлом. И таких нашлось предостаточно. Теперь вопросы к самому Михаэлю Шумахеру!

Два рекордсмена

По количеству титулов в «Ф-1» на данный момент лидируют два человека — Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер, у обоих их семь. Однако и у них самих, и к ним могут быть вопросы по поводу справедливости этой цифры.

Недавно о притязаниях на чемпионский кубок Хэмилтона, завоеванный в 2008 году, заявил Фелипе Масса. Он проиграл одно очко британцу, тот спасся только обгоном в одном из последних поворотов «Гран-при Бразилии» уже после победного финиша Массы. Из-за чего бразильца стали называть «чемпионом на 15 секунд».

И вот, как оказалось, у Массы есть основания добиваться восстановления своих прав в суде. Виной тому неразбериха вокруг итогов «Гран-при Сингапура» того года. Его выиграл Фернандо Алонсо благодаря сходу своего партнера Нельсинью Пике и последовавшему сейфти-кару. Позже Пике рассказал, что авария была инспирирована командой и ее руководителем Флавио Бриаторе. В отношении Бриаторе было открыто дело, его на пять лет отстранили от автоспорта, но с результатами гонки сделать ничего не смогли — чемпионат к тому моменту давно закончился.

И тут стало известно, что, оказывается, руководство «Формулы-1» знало о фальшивости результатов уже в 2008-м. Просто не дало хода. На этом основании Масса и собирается идти в суд. Его можно понять — правда, моральная составляющая поступка остается спорной. В живых уже нет ни тогдашнего президента FIA Макса Мосли, ни гоночного директора Чарли Уайтинга, а неформальному боссу чемпионата Берни Экклстоуну уже 92 года. Причем именно Экклстоун рассказал об обстоятельствах в интервью Inside F1.

Фелипе Масса. Фото Global Look Press

Таран молодого Шумахера

И вот новый эпизод. Теперь известный в мире автоспорта журналист Роджер Бенуа заявил, что Михаэль Шумахер является шестикратным, а не семикратным чемпионом мира. По его словам, первый титул немца, завоеванный в 1994 году, следует передать Дэймону Хиллу.

Шумахер выбил тогда Хилла на последней гонке сезона в Аделаиде и сохранил лидерство в чемпионате, но не понес наказания. Тот же самый трюк он попытался провернуть в 1997-м с Жаком Вильневым, но тогда у него отобрали все очки и дисквалифицировали.

— Будучи шестикратным чемпионом мира, Михаэль определенно входит в пятерку лучших гонщиков в истории «Формулы-1»... Конечно, я прекрасно помню, что Шумахер выиграл семь титулов. Но победу в чемпионате 1994 года у него стоит отобрать, потому что он выиграл только благодаря нечестному маневру в борьбе с Хиллом. Однажды Михаэль сказал мне: «Я никогда не забуду, что ты назвал меня «читер Шуми». Но он и сам знал, что машина не совсем соответствует правилам, — сказал Бенуа в интервью Blick.

О технических нарушениях на машине говорил и партнер Шумахера по «Бенетону» в том сезоне Йос Ферстаппен. 12 лет назад он признал, что немец выступал на машине с запрещенными электронными помощниками, в том числе с трэкшен-контролем. Но в эпоху без интернета и массовой компьютеризации найти нарушения на машине было сложно, так что не исключено, что пересчитывать придется все чемпионаты.

Михаэль Шумахер. Фото Global Look Press

Немецкое жульничество против Райкконена

Это далеко не единственный титул, который можно было бы передать из рук в руки. Во-первых, тот самый трофей 2008-го мог бы перекочевать обратно к Хэмилтону из-за спорного штрафа британцу на «Гран-при Бельгии» того же года.

А вот по титулу 2003 года к Шумахеру гораздо больше вопросов. Тогда он выиграл у Райкконена всего два очка, но на Гран-при Европы в Нюрбургринге в середине сезона был каким-то невероятным образом вытолкан на трассу после вылета соотечественниками-стюардами. И финишировал шестым с тремя очками.

Хотя по правилам это очевидная дисквалификация. Но маршалы объявили, что машина стояла в опасном месте и три четверти ее корпуса были на трассе, значит, в данном случае можно было помочь пилоту. Больше подобных случаев, скорее свойственных американским гонкам, за 20 лет не случалось.

У самого Хэмилтона могут остаться (и наверняка остаются) серьезные вопросы по титулу 2021 года. Тогда Ферстаппен смог его вырвать у Льюиса только благодаря тому, что сейфти-кар убрали с трассы за круг до финиша, не вернув всех круговых в круг, как предписывали правила. Было бы справедливее дать красный флаг и определить чемпиона с честного рестарта, но в данном случае гибкости «Формуле-1» не хватило.

Вопрос о сроке давности справедливости так и останется для человечества моральной дилеммой. Но канонический пример подал МОК в истории с российским борцом Бесиком Кудуховым — комитет не стал лишать его серебра Лондона-2012 после того, как борец трагически погиб через год в ДТП. Тогда функционеры так и объяснили решение: «Дисциплинарные расследования в отношении покойных спортсменов по правилам МОК не проводятся».

Шумахер, конечно, не умер, а еще жив, но, как бы грустно это ни звучало, находится не в лучшем состоянии. И вряд ли имеет смысл ворошить настолько давнее прошлое. А вот как насчет титула Хэмилтона — вероятно, решит суд. Как бы Масса не стал чемпионом мира на территории Бразилии.