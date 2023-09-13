У Михаэля Шумахера могут отобрать титул, несмотря на его состояние здоровья

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В отсутствие борьбы за титул чемпиона мира в «Формуле-1» 2023 года пилоты и журналисты решили поискать, за какой бы титул можно побороться в прошлом. И таких нашлось предостаточно. Теперь вопросы к самому Михаэлю Шумахеру!
По количеству титулов в «Ф-1» на данный момент лидируют два человека — Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер, у обоих их семь. Однако и у них самих, и к ним могут быть вопросы по поводу справедливости этой цифры.
Недавно о притязаниях на чемпионский кубок Хэмилтона, завоеванный в 2008 году, заявил Фелипе Масса. Он проиграл одно очко британцу, тот спасся только обгоном в одном из последних поворотов «Гран-при Бразилии» уже после победного финиша Массы. Из-за чего бразильца стали называть «чемпионом на 15 секунд».
И вот, как оказалось, у Массы есть основания добиваться восстановления своих прав в суде. Виной тому неразбериха вокруг итогов «Гран-при Сингапура» того года. Его выиграл Фернандо Алонсо благодаря сходу своего партнера Нельсинью Пике и последовавшему сейфти-кару. Позже Пике рассказал, что авария была инспирирована командой и ее руководителем Флавио Бриаторе. В отношении Бриаторе было открыто дело, его на пять лет отстранили от автоспорта, но с результатами гонки сделать ничего не смогли — чемпионат к тому моменту давно закончился.
И тут стало известно, что, оказывается, руководство «Формулы-1» знало о фальшивости результатов уже в 2008-м. Просто не дало хода. На этом основании Масса и собирается идти в суд. Его можно понять — правда, моральная составляющая поступка остается спорной. В живых уже нет ни тогдашнего президента FIA Макса Мосли, ни гоночного директора Чарли Уайтинга, а неформальному боссу чемпионата Берни Экклстоуну уже 92 года. Причем именно Экклстоун рассказал об обстоятельствах в интервью Inside F1.
И вот новый эпизод. Теперь известный в мире автоспорта журналист Роджер Бенуа заявил, что Михаэль Шумахер является шестикратным, а не семикратным чемпионом мира. По его словам, первый титул немца, завоеванный в 1994 году, следует передать Дэймону Хиллу.
Шумахер выбил тогда Хилла на последней гонке сезона в Аделаиде и сохранил лидерство в чемпионате, но не понес наказания. Тот же самый трюк он попытался провернуть в 1997-м с Жаком Вильневым, но тогда у него отобрали все очки и дисквалифицировали.
— Будучи шестикратным чемпионом мира, Михаэль определенно входит в пятерку лучших гонщиков в истории «Формулы-1»... Конечно, я прекрасно помню, что Шумахер выиграл семь титулов. Но победу в чемпионате 1994 года у него стоит отобрать, потому что он выиграл только благодаря нечестному маневру в борьбе с Хиллом. Однажды Михаэль сказал мне: «Я никогда не забуду, что ты назвал меня «читер Шуми». Но он и сам знал, что машина не совсем соответствует правилам, — сказал Бенуа в интервью Blick.
О технических нарушениях на машине говорил и партнер Шумахера по «Бенетону» в том сезоне Йос Ферстаппен. 12 лет назад он признал, что немец выступал на машине с запрещенными электронными помощниками, в том числе с трэкшен-контролем. Но в эпоху без интернета и массовой компьютеризации найти нарушения на машине было сложно, так что не исключено, что пересчитывать придется все чемпионаты.
Это далеко не единственный титул, который можно было бы передать из рук в руки. Во-первых, тот самый трофей 2008-го мог бы перекочевать обратно к Хэмилтону из-за спорного штрафа британцу на «Гран-при Бельгии» того же года.
А вот по титулу 2003 года к Шумахеру гораздо больше вопросов. Тогда он выиграл у Райкконена всего два очка, но на Гран-при Европы в Нюрбургринге в середине сезона был каким-то невероятным образом вытолкан на трассу после вылета соотечественниками-стюардами. И финишировал шестым с тремя очками.
Хотя по правилам это очевидная дисквалификация. Но маршалы объявили, что машина стояла в опасном месте и три четверти ее корпуса были на трассе, значит, в данном случае можно было помочь пилоту. Больше подобных случаев, скорее свойственных американским гонкам, за 20 лет не случалось.
У самого Хэмилтона могут остаться (и наверняка остаются) серьезные вопросы по титулу 2021 года. Тогда Ферстаппен смог его вырвать у Льюиса только благодаря тому, что сейфти-кар убрали с трассы за круг до финиша, не вернув всех круговых в круг, как предписывали правила. Было бы справедливее дать красный флаг и определить чемпиона с честного рестарта, но в данном случае гибкости «Формуле-1» не хватило.
Вопрос о сроке давности справедливости так и останется для человечества моральной дилеммой. Но канонический пример подал МОК в истории с российским борцом Бесиком Кудуховым — комитет не стал лишать его серебра Лондона-2012 после того, как борец трагически погиб через год в ДТП. Тогда функционеры так и объяснили решение: «Дисциплинарные расследования в отношении покойных спортсменов по правилам МОК не проводятся».
Шумахер, конечно, не умер, а еще жив, но, как бы грустно это ни звучало, находится не в лучшем состоянии. И вряд ли имеет смысл ворошить настолько давнее прошлое. А вот как насчет титула Хэмилтона — вероятно, решит суд. Как бы Масса не стал чемпионом мира на территории Бразилии.