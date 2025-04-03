Цунода: «Марко до сих пор не позвонил мне после перехода в «Ред Булл»

Японский гонщик Юки Цунода, получивший место основного пилота «Ред Булл», рассказал о неожиданном молчании Хельмута Марко — ключевого советника команды.

«Сразу после «Гран-при Китая» мне позвонил Хорнер и сказал готовиться к большим изменениям. Это был четкий сигнал — я понял, что все серьезно.

Удивительно, но Хельмут до сих пор не связался со мной. Для него это нетипично: начиная с времен «Формулы-3», он всегда лично звонил, чтобы обсудить важные моменты. Не думаю, что здесь есть скрытый смысл или проблема в отношениях. Возможно, он просто занят», — приводит слова Цуноды издание Motorsport.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.