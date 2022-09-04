Дженсон Баттон прокомментировал решение Оскара Пиастри подписать контракт с «Маклареном»

Бывший пилот «Формулы-1» Дженсон Баттон прокомментировал решение резервного пилота «Альпин» Оскара Пиастри подписать контракт с «Маклареном».

«Он еще не участвовал ни в одном «Гран-при». «Альпин» вложила много денег в его развитие. А теперь складывается ситуация, когда этот пилот говорит: «Знаете, я лучше поеду куда-нибудь в другое место, потому что мне так лучше». Оскар наживает ненужных врагов. Ни один пилот не должен так поступать, особенно в начале своей карьеры», — приводит слова Баттона GrandPX.news.

2 сентября «Макларен» на официальном сайте объявил о подписании многолетнего соглашения с чемпионом «Формулы-2» и резервистом «Альпин» Оскаром Пиастри. Напарником Пиастри будет Ландо Норрис, а Даниэль Риккардо, как сообщалось ранее, покинет коллектив.