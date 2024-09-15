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Сегодня, 12:50

Хэмилтон начнет с пит-лейна «Гран-при Азербайджана»

Руслан Минаев
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон начнет «Гран-при Азербайджана» с пит-лейна, а не со стартовой позиции, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Британец попал под санкции из-за использования нового силового агрегата. Семикратный чемпион мира занял 7-е место по итогам квалификации.

Пилот «Альпин» Пьер Гасли будет стартовать последним из-за санкций. Гонщик дисквалифицирован из-за превышение допустимого расхода топлива.

17-й этап сезона-2024 «Формулы-1» пройдет в воскресенье, 15 сентября, в 14.00 мск.

Формула-1
Альпин
Мерседес
Льюис Хэмилтон
Пьер Гасли

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