Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил решение покинуть американскую команду.

«Чем больше проходит времени — тем яснее я понимаю, что слишком долго оставался в «Хаасе». С теми возможностями, что у нас были, мы могли бы продолжать бороться за 7-8-9 место, но никак не могли бы бороться за подиумы. И я понял, что это не то, чем я хочу заниматься в жизни в долгосрочной перспективе. Я хочу иметь возможность бороться, возможность сражаться за самые высокие места», — приводит слова Штайнера Autosport.

Также 58-летний менеджер не исключил, что может вернуться в «Формулу-1». Однако он готов присоединиться только к правильному проекту, в котором все будет правильно организовано.

10 января «Хаас» объявил об отставке Штайнера. Он работал в команде на протяжении десяти лет. На место Штайнера был назначен японец Аяо Комацу.