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Сегодня, 18:28

Леклер о «Гран-при Австрии»: «Приятно вернуться на подиум»

Иван Торопцев
Корреспондент
Шарль Леклер.
Фото Reuters
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги «Гран-при Австрии».

По итогам основной гонки монегаск занял второе место, уступив лишь Максу Ферстаппену («Ред Булл»).

«Мы по максимуму использовали свои возможности. Приятно вернуться на подиум. Благодаря обновлениям болида я чувствую себя намного лучше в нынешних условиях, это хороший знак. Команда проделала невероятную работу. Но, очевидно, работать нужно еще много, потому что у «Ред Булл» очень сильный темп.
Следующая гонка будет в Сильверстоуне — это моя любимая трасса наравне с австрийской. Надеюсь, что в Великобритании мы сможем получить преимущество благодаря обновлениям и навяжем борьбу «Ред Булл», — сказал в интервью после гонки Леклер.

Леклер финишировал в тройке лучших во второй раз за сезон и показал лучший для себя результат в нынешнем чемпионате. До этого гонщик становился третьим на «Гран-при Азербайджана», который проходил с 28 по 30 апреля.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Великобритании с 7 по 9 июля.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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