Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:12

Лоза о Станковиче в «Спартаке»: «Опять кот в мешке. У него на тренерском поприще не было никаких успехов»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Певец, композитор и болельшик «Спартака» Юрий Лоза в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

Московский клуб объявил о заключении контракта с 45-летним сербом в четверг, 16 мая. Специалист начнет работать с командой с сезона-2024/25.

«Пока у него на тренерском поприще не было никаких успехов. Мы опять берем кота в мешке. Будем следить за его результатами. Но не все зависит от тренера. Как человек футбольный, который знает, как устроен этот мир, могу сказать, что тренеры в «Спартаке» были людьми всегда зависимыми. Мне Олег Иванович Романцев рассказывал: когда создал великий «Спартак», который всех обыгрывал, он не собирался продавать игроков, а планировал докупить хороших. Что сделали в руководстве? Всех продали. Мы можем болеть, сокрушаться, но у руководства свои планы», — сказал Лоза «СЭ».

Сейчас Станкович возглавляет «Ференцварош». Ранее он тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
На ЧМ-2024 подозревают коррупционный скандал
Медведев выбыл из топ-4 мирового рейтинга
Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины закончился 20 мая
Слишкович стал главным тренером, а Джикия нашел новый клуб. Но как же плохо красно-белые расстаются с легендами. Что происходит в «Спартаке» на финише сезона
Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны РФ
Политолог назвал странным совпадением гибель Раиси после покушения на Фицо и угроз Вучичу
Популярное видео
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Тарханов прокомментировал пента-трик Кассьерры в матче «Зенита» с «Ахматом»

Агент Бурмистрова считает, что «Сочи» предложит новый контракт игроку