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Сегодня, 16:20

Леклер заявил, что «Феррари» не нашла причин проблем с машиной на «Гран-при Испании»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил на вопрос, нашла ли команда причины проблем работы болида на «Гран-при Испании».

«Нет, мы не нашли причины. Честно говоря, подобная ситуация в моей карьере возникает впервые. По данным было видно, что во всех левых поворотах я терял 0,65 — 0,7 секунды. Но реальных причин этих потерь мы не нашли, так что тут я, честно говоря, мало что могу добавить. Думаю, что в целом команда не очень довольна тем, какие выступления мы демонстрируем на трассе. Результаты очень далеки от наших ожиданий на начало сезона. И для нас это предельно очевидно и ясно», — приводит слова Леклера Motorsportweek.

Также 25-летний пилот сказал, что у команды есть четкое направление для работы.

«Нам нужно во всем разобраться, но пока у нас нет ответов. И это немного тревожит. Так что здесь нам нужно постараться поднажать и разобраться в причинах, потому что в Барселоне ощущения были очень, очень плохими. Уверенности мне придает то, что у команды есть четкое направление для работы, в котором нам нужно двигаться. И это позволяет верить в итоговый успех проекта», — рассказал Леклер.

С 16 по 18 июня пройдет «Гран-при Канады». Сегодня в 20.30 по московскому времени состоится первая практика.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, набрав 100 очков. В личном зачете Карлос Сайнс находится на шестой строчке (58), а Леклер — на седьмой (42).

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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