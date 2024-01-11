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Сегодня, 21:18

Магнуссен — об уходе Штайнера из «Хаас»: «Было и весело, и крайне сложно, но никогда не скучно»

Алина Савинова
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Пилот «Хаас» Кевин Магнуссен поблагодарил бывшего главу команды Гюнтера Штайнера за совместное сотрудничество.

«Спасибо, Гюнтер. Спасибо за то, что пригласил пройти этот путь в 2017 году, и спасибо, что снова взял в состав в 2022-м. Было и весело, и крайне сложно, но никогда не скучно. До встречи, и все наилучшего», — написал автогонщик в своих соцсетях.

10 января «Хаас» объявил об отставке Штайнера. Новым руководителем команды назначен Аяо Комацу, который будет отвечать за общую стратегию и производительность автомобилей на трассе.

31-летний Магнуссен выступал за «Хаас» с 2017 по 2020 год и вернулся в команду в 2022-м.

Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
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Хаас — об увольнении Штайнера: «Мне больше не интересно десятое место»