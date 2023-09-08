Марко извинился за свои слова в адрес Переса

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко извинился за свои слова о гонщике австрийской команде Серхио Пересе.

«Что касается моего замечания о Серхио Пересе, сделанном в понедельник 4 сентября в программе Sport and Talk на Servus TV, то я хочу извиниться за свое оскорбительное замечание. Я хочу совершенно четко заявить, что не считаю, что мы вправе делать обобщения о людях любой страны, любой расы, любой этнической принадлежности. Я пытался подчеркнуть, что в этом году выступления Серхио изменились, но было бы неправильно приписывать это его культурному наследию», — приводит слова Марко Servus TV.

Ранее Марко заявил: «Мы знаем о проблемах Переса в квалификации, и его самого они тоже волнуют. Но давайте не забывать, что он южноамериканец, поэтому не так сосредоточен, как Макс Ферстаппен или Себастьян Феттель».

После 14 этапов Перес занимает вторую строчку в личном зачете, набрав 219 очков. Лидирует — его напарник по команде Макс Ферстаппен (364 очка).