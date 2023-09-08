Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:43

Марко извинился за свои слова в адрес Переса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко извинился за свои слова о гонщике австрийской команде Серхио Пересе.

«Что касается моего замечания о Серхио Пересе, сделанном в понедельник 4 сентября в программе Sport and Talk на Servus TV, то я хочу извиниться за свое оскорбительное замечание. Я хочу совершенно четко заявить, что не считаю, что мы вправе делать обобщения о людях любой страны, любой расы, любой этнической принадлежности. Я пытался подчеркнуть, что в этом году выступления Серхио изменились, но было бы неправильно приписывать это его культурному наследию», — приводит слова Марко Servus TV.

Ранее Марко заявил: «Мы знаем о проблемах Переса в квалификации, и его самого они тоже волнуют. Но давайте не забывать, что он южноамериканец, поэтому не так сосредоточен, как Макс Ферстаппен или Себастьян Феттель».

После 14 этапов Перес занимает вторую строчку в личном зачете, набрав 219 очков. Лидирует — его напарник по команде Макс Ферстаппен (364 очка).

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
Хельмут Марко
0
Читайте также
«Зенит»: деньги есть, транжирству — нет
Как шотландский футболист Джонстон чуть не убил соперника на поле
Посла Армении вызвали в МИД РФ и вручили ноту протеста
Росавиация: египетская авиакомпания приостановила полеты в Москву до 17 сентября
В Москве начались трехдневные выборы мэра
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хэмилтон планирует остаться в «Формуле-1» после сезона-2025