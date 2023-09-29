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Сегодня, 17:24

Риккардо: «Хочу выйти на старт уже через пару недель — план именно таков»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо рассказал, когда вернется в команду после травмы.

«Для меня сессия на симуляторе будет первой проверкой — возможностью понять, на каком этапе восстановления я нахожусь, и уже после этого планировать дальнейшие действия. Я определенно хочу выйти на старт уже через пару недель — план именно таков. Вероятно, что-то определенное я буду знать в начале следующей недели», — приводит слова Риккардо f1i.

Риккардо сломал запястье по ходу гоночного уик-энда «Гран-при Нидерландов». Он пропустил уже четыре этапа «Ф-1», а в «Альфа Таури» его пока заменяет Лиам Лоусон.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Катаре с 6 по 8 октября.

Пилот Даниэль Риккардо после аварии. Пилот «Формулы-1» пропустит гонку из-за перелома. Он получил его, врезавшись в стену

Формула-1
Альфа Таури
Даниэль Риккардо
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