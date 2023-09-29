Риккардо: «Хочу выйти на старт уже через пару недель — план именно таков»

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо рассказал, когда вернется в команду после травмы.

«Для меня сессия на симуляторе будет первой проверкой — возможностью понять, на каком этапе восстановления я нахожусь, и уже после этого планировать дальнейшие действия. Я определенно хочу выйти на старт уже через пару недель — план именно таков. Вероятно, что-то определенное я буду знать в начале следующей недели», — приводит слова Риккардо f1i.

Риккардо сломал запястье по ходу гоночного уик-энда «Гран-при Нидерландов». Он пропустил уже четыре этапа «Ф-1», а в «Альфа Таури» его пока заменяет Лиам Лоусон.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Катаре с 6 по 8 октября.