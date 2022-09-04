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4 сентября, 18:22

Расселл доволен темпом «Мерседеса» на «Гран-при Нидерландов»

Анна Горшкова
Корреспондент

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл высказался о том, что занял второе место на «Гран-при Нидерландов».

«Мы любим держаться поблизости. Сегодня мы показали невероятный темп, я знаю, что командный результат не совсем тот, на который мы рассчитывали, но это дает нам большую уверенность и веру в будущее», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Победу на «Гран-при Нидерландов» одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третье место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», стал четвертым.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12689722/dutch-gp-follow-live-updates-from-the-race-as-max-verstappen-starts-on-pole-with-ferrari-and-lewis-hamilton-in-contention?postid=4406084#liveblog-body
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
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