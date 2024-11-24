Расселл выиграл «Гран-при Лас-Вегаса», Ферстаппен финишировал выше Норриса

Британский пилот «Мерседес» Джордж Расселл стал победителем «Гран-при Лас-Вегаса».

Второе место в гонке занял партнер Расселла по команде Льюис Хэмилтон с отставанием в 7,313 секунды, третье — Карлос Сайнс из «Феррари» (+11,906).

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал пятым (+16,582). Он финишировал на позицию выше пилота «Макларен» Ландо Норриса, который сохранял математические шансы на победу в чемпионате. Благодаря такому раскладу Ферстаппен обеспечил себе чемпионство в этом сезоне. На его счету 403 очка, Норрис набрал 340 баллов.

До финала сезона 2024 года осталось два этапа, которые пройдут в Катаре и Абу-Даби.

«Гран-при Лас-Вегаса»

1. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes ) — 1:22.05,969

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes ) — отставание 7,313

3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 11,906

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 14,283

5. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 16,582

6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 43,385

7. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 51,365

8. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 59,808

9. Юки Цунода (Япония, RB) — 1.02,808

10. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.03,114

11. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 1.09,195

12. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.09,803

13. Гуаньюй Чжоу (Китай, Kick Sauber) — 1.14,085

14. Франко Колапинто (Аргентина, Williams) — 1.15,172

15. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.24,102

16. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, RB) — 1.31,005

17. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

18. Валттери Боттас (Финляндия, Kick Sauber) — 1 круг

Не финишировали: Александр Албон (Таиланд, Williams), Пьер Гасли (Франция, Alpine)

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 403. 2. Ландо Норрис — 340. 3. Шарль Леклер — 319. 4. Оскар Пиастри — 268. 5. Карлос Сайнс — 259. 6. Джордж Расселл — 217. 7. Льюис Хэмилтон — 208. 8. Серхио Перес — 152. 9. Фернандо Алонсо — 62. 10. Нико Хюлькенберг — 35. 11. Юки Цунода — 30. 12. Пьер Гасли — 26. 13. Ленс Стролл — 24. 14. Эстебан Окон — 23. 15. Кевин Магнуссен — 14. 16. Даниэл Риккьярдо — 12. 17. Александр Албон — 12. 18. Оливер Берман — 7. 19. Франко Колапинто — 5. 20. Лиам Лоусон — 4. 21. Валттери Боттас — 0. 22. Гуаньюй Чжоу — 0. 23. Логан Сарджент — 0

Кубок конструкторов: 1. McLaren — 608. 2. Ferrari — 584. 3. Red Bull — 555. 4. Mercedes — 425. 5. Aston Martin — 86. 6. Haas — 50. 7. Alpine — 49. 8. RB — 46. 9. Williams — 17. 10. Kick Sauber — 0