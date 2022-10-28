Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о наказании «Ред Булл» за нарушение финансового регламента.

28 октября, FIA сообщила, что чемпионы «Формулы-1» сезона-2022 наказаны денежным штрафом в размере 7 миллионов долларов и уменьшением часов использования аэродинамических тестов для разработки машины на 10 процентов на сезон-2023.

«Мне кажется, для нас в данном случае любой штраф будет недостаточным, а для них — слишком серьезным. Полагаю, любой штраф на сокращение времени работы в аэродинамической навредит команде.

Думаю, совокупность штрафов является сдерживающим фактором, в первую очередь спортивный штраф и в меньшей степени — финансовый. Но репутационный ущерб, который нанесен, думаю, является самой большой проблемой, и ни одна команда не захочет это повторить», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport.

«Ред Булл», как коллектив, завоевавший Кубок конструкторов, должен был использовать аэротрубу на 70 процентов от номинальных 40 прогонов в неделю. Это количество теперь сократится до 63 процентов.