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Вольф — о наказании «Рел Булл»: «Любой штраф на сокращение времени работы в аэродинамической навредит команде»

Вольф высказался о наказании «Ред Булл» за нарушение финансового регламента
Анна Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о наказании «Ред Булл» за нарушение финансового регламента.

28 октября, FIA сообщила, что чемпионы «Формулы-1» сезона-2022 наказаны денежным штрафом в размере 7 миллионов долларов и уменьшением часов использования аэродинамических тестов для разработки машины на 10 процентов на сезон-2023.

«Мне кажется, для нас в данном случае любой штраф будет недостаточным, а для них — слишком серьезным. Полагаю, любой штраф на сокращение времени работы в аэродинамической навредит команде.

Думаю, совокупность штрафов является сдерживающим фактором, в первую очередь спортивный штраф и в меньшей степени — финансовый. Но репутационный ущерб, который нанесен, думаю, является самой большой проблемой, и ни одна команда не захочет это повторить», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport.

«Ред Булл», как коллектив, завоевавший Кубок конструкторов, должен был использовать аэротрубу на 70 процентов от номинальных 40 прогонов в неделю. Это количество теперь сократится до 63 процентов.

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/wolff-says-red-bull-f1-cost-cap-breach-penalty-too-little-/10391787/
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
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