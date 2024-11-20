Сайнс сядет за руль болида «Уильямс» на постсезонных тестах в Абу-Даби

Испанский автогонщик Карлос Сайнс будет управлять болидом «Уильямс» на тестах, которые пройдут после завершения сезона в Абу-Даби 10 декабря.

Сайнс, который в следующем сезоне уступит место в «Феррари» Льюису Хэмилтону, присоединится к «Уильямс» в качестве напарника Алекса Албона. В пятницу «Уильямс» подтвердили, что Скудерия разрешит Сайнсу начать подготовку в новой команде сразу после завершения текущего сезона.

«Эта возможность на раннем этапе позволяет Карлосу и Уильямсу начать выстраивать отношения перед следующим сезоном. Тестовая сессия на трассе Яс Марина предоставит испанцу ценную возможность начать интеграцию в новую для него командную среду, когда он впервые сядет за руль FW46», — сообщили «Уильямс».

Сайнс покинет «Феррари» после завершения нынешнего чемпионата, с 2025 года он будет выступать за «Уильямс».