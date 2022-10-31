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Сегодня, 06:54

Марко: «Стратегия «Ред Булл» оказалась лучше, чем у «Мерседес», это стало решающим фактором»

Марко считает, что стратегия «Ред Булл» на «Гран-при Мексики» была лучше, чем у «Мерседес»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко доволен выступлением команды на «Гран-при Мексики».

«У нас были некоторые опасения из-за высоты расположения автодрома, что снижало влияние прижимной силы. Вот почему «Мерседес» здесь был так силен. Но в итоге решающим фактором стало то, что наша стратегия оказалась лучше. Досадно, что пит-стоп Переса прошел не лучшим образом, поскольку, если бы не эта ошибка, мы бы могли сделать дубль.

Что касается «Феррари», то они смотрелись удивительно слабо. После пятничных результатов я думал, что они отыграются. С другой стороны, Перес выступает все лучше и лучше, а у «Ред Булл» нет таких слабых сторон», — приводит слова Марко Racingnews365.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место, его сокомандник Серхио Перес — третье. Вторым в гонке в Мехико стал гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Ферстаппен одержал 14-ю победу в сезоне и установил новый рекорд по числу выигранных гонок в сезоне, опередив Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, у которых по 13 побед.

Источник: https://racingnews365.nl/lyrische-marko-ziet-toch-een-smetje-op-blazoen-red-bull-na-zege-verstappen
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Хельмут Марко
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