Хельмут Марко: «Мое будущее в «Ред Булл» прояснилось в позитивном смысле»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что его будущее в команде прояснилось.

«Прояснилось ли мое будущее? Да, в позитивном смысле, все продолжится по плану. В следующем году мне придется выдержать напряжение 24 гонок? Да, да. Но для меня это не напряжение. Будет трудно, но я напоминаю себе: Австралия — прекрасное место, и мне не терпится отправиться в Мельбурн. Я буду выполнять свою работу на «Ред Булл» с 11 утра в пятницу до вечера воскресенья — жду этого с нетерпением», — приводит слова Марко Osterreich.

В календарь «Формулы-1» 2024 года включены 24 этапа, сезон начнется в Бахрейне 2 марта, а завершится в Абу-Даби 8 декабря. Первые две гонки сезона в Бахрейне и Саудовской Аравии пройдут в субботу. Это сделано для того, чтобы избежать пересечения с Рамаданом. В субботу пройдет и гонка в Лас-Вегасе.