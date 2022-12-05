Тост рассказал, что проблемы «Альфа Таури» связаны с ограничением бюджета

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост объяснил проблемы команды в сезоне-2022.

«Наша машина была недостаточно хороша. У нас были проблемы с ее разработкой, связанные с ограничением бюджета. Разработка была замедленной, поэтому производительность оказалась ниже ожидаемой. Но я не жду существенных проблем в следующем году. Юки Цунода был достаточно хорош и был быстрее Пьера Гасли в последних квалификациях. Насколько еще он сможет прибавить? Это будет зависеть только от него, но я жду от него сильного выступления в 2023 году», — приводит слова Тоста Speedweek.

В сезоне-2022 «Альфа Таури» заняла девятое место в Кубке Конструкторов, набрав 35 очков.

В 2023 году итальянский коллектив будут представлять японец Юки Цунода и нидерландец Ник де Врис.