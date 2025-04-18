Скоростной змеистый тоннель. Сюрпризы для пилотов «Формулы-1» от Саудовской Аравии

На этих выходных «Формула-1» осваивает по-настоящему древний город — Джидду.

Гонка пройдет на одном из самых высокоскоростных треков календаря. Длинные прямые, газ в пол — все это делает автодром изматывающим физически, а близость стен изнуряет морально.

Особенности трассы

Джидда относительно новый трек, появившийся в календаре «Формулы-1» лишь в 2021 году. Ее асфальт почти не изношен, а значит — играет роль то, насколько низко команды могут настроить машину. Сочетание скоростных поворотов и длинных прямых заставляет размышлять о разгруженных антикрыльях — в прижимной силе нет такой острой нужды.

Но это — не чисто моторная Монца. Если в гонке в Джидде можно выиграть за счет скорости на прямых, то в квалификации необходимо сокращать время в поворотах. При этом определяющим фактором станет даже не максимальная скорость, а разгон. Машина, которая постепенно набирает 340 километров в час, всегда будет уступать той, которая разгоняется только до 330, но достигает этой скорости быстрее. А значит, важную роль будет играть прижимная сила задней части машины. Она позволяет отыгрывать доли секунд за счет раннего начала разгона.

Интриги чемпионата

Ландо Норрис теряет прочность лидерства — сначала к нему подобрался Макс Ферстаппен, а теперь, после пары безупречных побед, и Оскару Пиастри удалось компенсировать свое отставание от британца. Сейчас мы имеем трех пилотов на расстоянии четырнадцати очков друг от друга. Помимо упомянутых гонщиков, к лидированию в чемпионате невероятно близок и Джордж Расселл за счет своей невероятной стабильности — за четыре этапа он ни разу не финишировал ниже пятого места.

Цель Пиастри сейчас — еще одна неудача Норриса. Чтобы начать лидировать в чемпионате, Оскару нужно просто финишировать выше напарника. Это будет по-своему символично — два года назад, когда австралиец лишь начинал путь в «Формуле-1», он опередил Норриса в Джидде. Но тогда речь шла о борьбе не за победу и даже не за подиум, а за несчастное 15-е место. Теперь же Оскар является вполне реальным претендентом на чемпионский титул, но остается таким же непоколебимым и спокойным, как раньше.

Ландо Норрис. Фото AFP

Помимо явных фаворитов, постепенно начинает ускоряться и «Феррари». Бахрейнские обновления позволили им отыграть около двух десятых у MCL39, а Шарль Леклер впервые обошел «Макларен» Ландо Норриса на трассе. Скудерия в этом сезоне, несмотря на, мягко говоря, неудачное начало, настроена решительно и будет упорно работать до тех пор, пока не пропадут математические шансы на один из титулов.

В Кубке конструкторов ситуация спокойнее — «Макларен» далеко впереди конкурентов, в то время как «Ред Булл», «Мерседес» и «Феррари» разделяет по двадцать очков. Чтобы бороться с «Маклареном», необходимо побеждать их непосредственно на трассе, отнимать у них очки, не давать им финишировать дублем.

Несмотря на то, что «Мерседес» и «Ред Булл» пока выше «Феррари», итальянская машина с новым днищем стала выглядеть конкурентоспособной. К тому же каждая из их команд испытывает проблемы с пилотами: «Мерседес», несмотря на блестящий дебют Андреа Кими Антонелли, все еще проходит через адаптацию юного гонщика к «Формуле-1» — к уровню борьбы, к необходимому темпу, к неожиданностям вроде машин безопасности. В «Ред Булле» приспосабливают Цуноду к машине, заточенной под стиль пилотирования Макса Ферстаппена. И до тех пор, пока эти процессы не завершены, преследователи «Макларена» не смогут набирать много очков двумя машинами.

Надо сказать, что и у «Феррари» эта проблема присутствует — она связана с относительно поздним переходом Хэмилтона. Недостаток работы на симуляторе, участие лишь в поздних этапах разработки машины — все это оказывает свое влияние. Однако Льюис существенно ближе к Леклеру, чем пилоты других топ-команд. В моменты, когда «Феррари» быстра и удобна в управлении, как, например, на втором отрезке в Бахрейне, — британец чрезвычайно близок к напарнику.

Оскар Пиастри. Фото Reuters

Ожидания от гонки

Если смотреть поверхностно, можно сказать, что в Джидде мы опять увидим огромное преимущество «Макларен». Но раз трасса гладкая, а такой была, например, Сузука, — можно ожидать чуда от Макса Ферстаппена. Но здесь спокойной победы точно не будет — трасса в Саудовской Аравии больше располагает к обгонам, чем японский трек.

Следует ждать ускорения от «Феррари»: в последние годы командам необходимо провести некоторое время в обкатке новинок, чтобы выжать из них максимум. А SF-25 при этом требует еще и поиска правильных настроек подвески.

«Мерседес» при этих раскладах — единственный коллектив, который может подходить к арабской гонке спокойно. Их машина более или менее быстра везде. Если не удастся отыграть время в скоростных поворотах, они будут отыгрывать его на прямых. Интереснее всего сейчас, естественно, наблюдать за динамикой отношений между Пиастри и Норрисом.

В интервью Оскар не раз заявлял, что не собирается быть вторым номером в команде. Так почему бы не сделать таковым Ландо? Тем более прямо сейчас австралиец, кажется, на восходящем тренде — в отличие от британца. В Саудовскую Аравию эти двое приедут разыгрывать лидерство в чемпионате. И сейчас переломать тенденцию нужно именно Ландо. А это более трудная задача, чем просто ее сохранить.

Расписание уик-энда (московское время):

Пятница, 18 апреля:

Первая практика — 16.30.

Вторая практика — 20.00.

Суббота, 19 апреля:

Третья практика — 16.30.

Квалификация — 20.00.

Воскресенье, 20 апреля:

Гонка — 20.00.