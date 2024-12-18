«У нас есть дела поважнее». Немецкие политики отказались увековечить память Михаэля Шумахера

Семья семикратного чемпиона «Формулы-1» в ярости из-за отказа сделать великого гонщика почетным гражданином города Керпен.

Ральф Шумахер, бывший гонщик «Формулы-1» и младший брат семикратного чемпиона королевской серии Михаэля Шумахера, устроил скандал в социальных сетях из-за упрямства совета города Керпен. Населенный пункт, расположенный близ Кельна, не в первый раз отказался признавать великого спортсмена и своего земляка почетным гражданином. Это вызывает недоумение у болельщиков и семьи пилота на фоне того, что итальянский Маранелло в 2006-м и бельгийский Спа в 2019-м уже присвоили Михаэлю такой статус. «Это все, что нужно знать о Германии и наших политиках», — написал Ральф в соцсетях, спровоцировав шквал гневных комментариев.

В достаточной степени почтили память

Братья Шумахеры родились в другом пригороде Кельна — Хюрте, но их карьера на начальном этапе была тесно связана с Керпеном. Именно здесь работал отец будущих гонщиков Рольф Шумахер и именно на местной трассе «Эрфтландринг» делали первые шаги в картинге юные звезды. По-хорошему, Михаэль для жителей Керпена — единственный всемирно известный земляк. Конечно, есть еще блаженный католической церкви Адольф Кольпинг, живший в XIX веке, есть пилот из 1960-х Вольфганг фон Трипс и композитор-авангардист Карлхайнц Штокхаузен. Но очевидно, что популярность семикратного чемпиона мира не идет с перечисленными персонами ни в какое сравнение. И сейчас отличный момент, чтобы поддержать гонщика, который уже почти 11 лет находится в тяжелом состоянии из-за травмы головы, полученной на горнолыжной трассе.

Но совет Керпена проявляет завидное упрямство, ссылаясь на то, что местные законы вообще не предполагают статуса «почетный гражданин», а принимать новые акты ради одного, пусть и очень известного человека депутаты не собираются. Хотя данный вопрос обсуждается с 2006 года, когда Михаэль в первый раз завершил свою великую карьеру. Статус почетного гражданина предусмотрен муниципальным кодексом Евросоюза. И в марте нынешнего года в Керпене вроде бы планировали принять решение по этому вопросу. Однако затем голосование отложили со ссылкой на сложную бюджетную ситуацию и другие проблемы. «В настоящее время это не имеет смысла, — объяснил действия политиков член совета Керпена Андреас Липп. — У нас есть более актуальные дела».

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«По моему мнению, мы в достаточной степени почтили память Михаэля в Керпене, — считает представитель фракции ХДС Клаус Рипп. — Он, например, единственный житель города, в честь которого при жизни была названа улица». Действительно, имя великого земляка значится на карте в названии местного картодрома, и есть проект установки в городе памятника чемпиону. Однако надо понимать, что Михаэль — единственный повод для интереса к Керпену для миллионов людей. «То, как у нас обращаются с памятью о Шумахере — это отвратительно, — возмущается председатель фан-клуба Михаэля Райнер Ферлинг. — Я очень зол, что город не может признать почетным гражданином человека, который является самым узнаваемым гонщиком планеты».

Просто теряю дар речи

Действительно, в коммуне Керпен-Мангейм сейчас много проблем и без легенды «Формулы-1». В прошлом году появилась информация, что деревню, где находится дом детства Михаэля, а также картинговая трасса «Эрфтландринг», снесут ради строительства шахты для добычи бурого угля. Большинство домов в деревне давно покинуты, а в сохранившихся в основном живут беженцы из Сомали, Косово и других стран. Правда, сам знаменитый дом и трассу, а также церковь, где Михаэль венчался со своей женой Коринной, планируется сохранить. Но в целом проблем местным властям вся эта ситуация, безусловно, прибавит. Однако трудности с шахтой все равно не оправдывают странного поведения политиков.

«Когда вы думаете о том, что сделал мой брат для Керпена своим успехом, я просто теряю дар речи, — возмущается Ральф Шумахер. — Этот так типично для Германии и наших политиков. Меня больше ничего не может удивить в решениях представителей СДПГ и других партий».

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Конечно, тут надо уточнить, что Ральф Шумахер — это еще не вся семья Михаэля. Жена великого гонщика Коринна, а также дети Мик и Джина-Мария относительно ситуации с почетным гражданством пока молчат. Правда, у них сейчас, возможно, голова забита другими заботами. Коринна недавно устраивала масштабную распродажу недвижимости и вещей Михаэля, для того чтобы профинансировать дорогостоящее лечение и уход за своим парализованным супругом. Мик недавно покинул место резервного пилота команды «Мерседес» и все дальше от мечты вернуться в «Формулу-1». А Джина-Мария только что вышла замуж за своего давнего бойфренда Йэна Бетке. Ходили слухи, что сам семикратный чемпион мира присутствовал на свадьбе дочери, однако затем эта информация была опровергнута.