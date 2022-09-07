Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Мужчины
Женщины
Главная
Баскетбол
Чемпионат Европы
Мужчины

7 сентября, 21:04

Дончич набрал 47 очков в матче против Франции и установил рекорд Евробаскета в 21 веке

Анна Горшкова
Корреспондент

Сборная Словении обыграла Францию со счетом 88:82 в матче 5-го тура группы В чемпионата Европы-2022.

В этой игре разыгрывающий сборной Словении Лука Дончича набрал 47 очков и установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы.

Лучший результат в истории турнира принадлежит баскетболисту сборной Бельгии Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.

Баскетбол

Чемпионат Европы

Группа B

Франция — Словения — 82:88 (19:20, 21:24, 24:20, 18:24)

7 сентября. Кельн. «Lanxess Arena».

Сборная Словении по баскетболу
Сборная Франции по баскетболу
Лука Дончич
2
0
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Основной центровой сборной Словении повредил голеностоп при стартовом вбрасывании

Сборная Хорватии обыграла Украину на чемпионате Европы