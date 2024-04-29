Надаль навестил в больнице российскую теннисистку Корнееву

Испанский теннисист Рафаэль Надаль навестил в больнице в Барселоне россиянку Алину Корнееву.

Об этом 16-летняя спортсмена сообщила в соцсетях. Она выложила фотографию с Надалем в больнице, где проходит лечение после операции из-за проблем с кистью.

«В эти дни я получила очень много теплых сообщений и комментариев. Одним из сюрпризов стал визит Рафаэля Надаля в Барселоне. Очень благодарна за любовь и поддержку», — подписала фото Корнеева.

Рафаэль Надаль и Алина Корнеева. Фото Соцсети

29 апреля Надаль обыграл аргентинца Педро Качина в третьем круге турнира в Мадриде — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. В четвертом круге испанец встретится с Александром Бубликом.