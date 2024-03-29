«Бавария» дома проиграла «Барселоне» в Евролиге

29 марта, 00:56
В четверг, 28 марта, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Жальгирис» на своем паркете выиграл у «Милана» (87:73), «Партизан» проиграл «Олимпиакосу» (69:74), «Баскония» потерпела поражение от «Эфеса» (76:97), «Барселона» на выезде выиграла у «Баварии» (87:79), «Монако» победил АСВЕЛ (87:77).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Жальгирис» (Литва) — «Милан» (Италия) — 87:73 (14:17, 21:20, 24:17, 28:19)
Ж: Эванс (20), Самнер (17), Буткевичюс (13), Лекавичюс (10).
М: Миротич (19), Напьер (17), Шилдс (11).
«Партизан» (Сербия) — «Олимпиакос» (Греция) — 69:74 (22:17, 18:15, 19:14, 10:28)
П: Пантер (19), Камински (14), Кабокло (13), Дозьер (12).
О: Уильямс-Госс (17), Папаниколау (13), Уолкап (11).
«Баскония» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 76:97 (22:32, 23:17, 8:28, 23:20)
Б: Ховард (15), Миллер-Макинтайр (13), Ронгавопулос (12).
Э: Ларкин (28), Клайберн (20), Османи (15).
«Бавария» (Германия) — «Барселона» (Испания) — 79:87 (19:25, 11:22, 23:24, 26:16)
Бав: Ибака (17 + 12 подборов), Уайлер-Бэбб (17), Лучич (13).
Бар: Паркер (15), Лапровиттола (14), Веселы (12).
АСВЕЛ (Франция) — «Монако» (Франция) — 77:87 (12:23, 28:21, 21:12, 16:31)
А: Луваву-Кабарро (23), Джексон (13), Ловернь (13).
М: Окобо (16), Диалло (15), Блоссомгейм (13), Джеймс (12).