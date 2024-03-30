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Евролига

30 марта, 00:33

50 очков Хэйса принесли «Фенербахче» победу над «Альбой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 29 марта, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» разгромил «Альбу» (103:68), «Реал» выиграл у «Црвены Звезды» (101:94), «Виртус» дома потерпел поражение от «Панатинаикоса» (79:81).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Альба» (Германия) — 103:68 (34:18, 18:22, 31:13, 20:15)

Ф: Хэйс (50), Мотли (18), Дорси (7), Шанлы (7).

А: Браун (17), Херманнссон (12), Томас (10).

«Реал» (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 101:94 (20:21, 24:26, 28:28, 29:19)

Р: Муса (30), Хезоня (20), Ябуселе (16), Тавареш (11 + 11 подборов).

Ц: Недович (30), Ханга (22), Илич (9), Смарт (9).

«Виртус Б» (Италия) — «Панатинаикос» (Греция) — 79:81 (16:28, 23:23, 20:14, 20:16)

В: Шенгелия (19), Белинелли (17), Добрич (11), Лундберг (11).

П: Слукас (20), Нанн (16), Грант (13), Григонис (12), Лессор (10).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
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