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Евролига

Сегодня, 01:43

«Бавария» победила «Эфес» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В среду, 20 декабря, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» на своем паркете переиграл «Жальгирис» (80:78), «Монако» проиграл «Панатинаикосу» (90:91), «Бавария» обыграла «Эфес» (86:71), «Милан» разгромил АСВЕЛ (84:61).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Жальгирис» (Литва) — 80:78 (22:26, 15:22, 19:14, 24:16)

Ф: Дорси (19), Уилбекин (17), Мотли (16).

Ж: Эванс (19), Шмитс (16), Бирутис (14).

«Монако» (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) — 90:91 (19:22, 28:17, 20:17, 23:35)

М: Диалло (17), Джеймс (16), Окобо (15), Уокер (13).

П: Слукас (17), Лессор (16), Григонис (15), Нанн (14).

«Бавария» (Германия) — «Эфес» (Турция) — 86:71 (20:17, 30:24, 21:18, 15:12)

Б: Обст (17), Бонга (15), Ибака (13).

Э: Отуру (19), Томпсон (13), Дом (13).

«Милан» (Италия) — АСВЕЛ (Франция) — 84:61 (22:21, 24:15, 21:12, 17:13)

М: Мелли (17), Шилдс (13), Фойгтманн (11), Пойтресс (11).

А: Ловернь (12), Ли (10), Луваву-Кабарро (10).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
БК Анадолу Эфес
БК АСВЭЛ
БК Бавария
БК Жальгирис
БК Милан
БК Монако
БК Панатинаикос
БК Фенербахче
Евролига
0
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