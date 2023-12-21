«Бавария» победила «Эфес» в Евролиге

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В среду, 20 декабря, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Фенербахче» на своем паркете переиграл «Жальгирис» (80:78), «Монако» проиграл «Панатинаикосу» (90:91), «Бавария» обыграла «Эфес» (86:71), «Милан» разгромил АСВЕЛ (84:61).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — «Жальгирис» (Литва) — 80:78 (22:26, 15:22, 19:14, 24:16)
Ф: Дорси (19), Уилбекин (17), Мотли (16).
Ж: Эванс (19), Шмитс (16), Бирутис (14).
«Монако» (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) — 90:91 (19:22, 28:17, 20:17, 23:35)
М: Диалло (17), Джеймс (16), Окобо (15), Уокер (13).
П: Слукас (17), Лессор (16), Григонис (15), Нанн (14).
«Бавария» (Германия) — «Эфес» (Турция) — 86:71 (20:17, 30:24, 21:18, 15:12)
Б: Обст (17), Бонга (15), Ибака (13).
Э: Отуру (19), Томпсон (13), Дом (13).
«Милан» (Италия) — АСВЕЛ (Франция) — 84:61 (22:21, 24:15, 21:12, 17:13)
М: Мелли (17), Шилдс (13), Фойгтманн (11), Пойтресс (11).
А: Ловернь (12), Ли (10), Луваву-Кабарро (10).