«Реал» переиграл «Партизан» в Евролиге

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В четверг, 21 декабря, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Маккаби» на своем паркете проиграл «Црвене Звезде» (92:98), «Валенсия» выиграла у «Виртуса» (79:71), «Реал» победил «Партизан» (91:75).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 92:98 (20:20, 22:31, 23:28, 27:19)
М: Болдуин (22), Браун (20), Нибо (18).
Ц: Теодосич (27 + 14 передач), Боломбой (20), Гедрайтис (16).
«Валенсия» (Испания) — «Виртус Б» (Италия) — 79:71 (26:21, 11:26, 23:7, 19:17)
Вал: Джонс (17), Робертсон (12), Дэвис (12).
Вир: Шенгелия (15), Лундберг (13), Белинелли (11).
«Реал» (Испания) — «Партизан» (Сербия) — 91:75 (26:19, 22:17, 28:15, 15:24)
Р: Муса (23), Хезоня (14), Пуарье (14).
П: Кабокло (18), Вукчевич (12), Копривица (11).