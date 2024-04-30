«Барселона» вышла вперед в серии с «Олимпиакосом»

«Барселона» на выезде обыграла «Олимпиакос» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Евролиги — 82:80 ОТ.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Филип Петрушев, набравший 18 очков.

Каталонцы вышли вперед в серии — 2-1. Следующий матч пройдет в Греции 2 мая.

Евролига

1/4 финала

Третьи матчи

«Олимпиакос» (Греция) — «Барселона» (Испания) — 80:82 ОТ (13:13, 24:19, 14:25, 20:14, 9:11)

О: Петрушев (18), Райт (16), Уолкап (10)

Б: Веселы (16), Эрнангомес (13), Саторански (13), Паркер (13)

Счет в серии: 1-2

«Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — «Панатинаикос» (Греция) — 85:83 (23:11, 23:26, 21:19, 18:27)

М: Небо (22), Браун (16), Колсон (13)

П: Нунн (25), Папапетру (17), Лессор (14)

Счет в серии: 2-1